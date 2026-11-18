Ở nội dung đồng đội 3 nữ, các vận động viên Lưu Thị Nhàn, Vòng Thị Thuỳ Trang và Mai Thị Thuỷ đã thi đấu thành công, giành Huy chương Vàng. Trong khi đó, tại nội dung đồng đội 3 nam, bộ ba Lê Hoàng Khôi, Nguyễn Phúc Gia Đăng và Võ Thái Mai Khôi cũng giành Huy chương Đồng.

Các vận động viên Bowling nhận thưởng sau khi đạt Huy chương Vàng.

Môn Bowling tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 21/11 tại Trung tâm Bowling Super Lanez (TP Hồ Chí Minh), với 12 nội dung dành cho nam và nữ, thu hút 144 vận động viên trên cả nước tham dự.

Trước đó, ngày 15/11, vận động viên Diệp Thị Hương đã giành Huy chương Vàng cho Thể thao CAND ở nội dung C1 nữ 1.000m môn đua thuyền với thành tích 4 phút 49,11 giây. Ma Thị Thương (Hà Nội) giành Huy chương Bạc với thành tích 4 phút 52,01 giây, còn Lý Thị Thúy (Quảng Ninh) giành Huy chương Đồng với 4 phút 52,39 giây.

Đua thuyền giúp Thể thao CAND có thêm Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Cũng tại môn đua thuyền, các vận động viên Mạc Thị Thanh Thuỷ, Bùi Thị Yến, Lê Thị Phương Minh và Nguyễn Thị Hải Yến đã giành thêm Huy chương Vàng cho Thể thao CAND ở nội dung canoe 4 nữ 1.000m.

Môn đua thuyền tại Đại hội gồm ba phân môn: canoeing, rowing và đua thuyền truyền thống. Trong đó, nội dung canoeing diễn ra từ ngày 15 đến 20/11, với 37 bộ huy chương.