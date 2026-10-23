Bournemouth đè bẹp AC Milan trong ngày Maignan hóa tội đồ

Mike Maignan dính thẻ đỏ từ sớm khiến AC Milan gặp khó. Ảnh: EPA/DAVID CLIFF

Màn trình diễn thăng hoa giúp Bournemouth đè bẹp AC Milan với tỷ số 3-0 đầy thuyết phục tại vòng phân hạng Europa League. Chiếc thẻ đỏ tai hại của thủ thành Mike Maignan đã dập tắt hy vọng từ đại diện nước Ý, tạo tiền đề cho đêm lịch sử của đội chủ sân Vitality.

Được tiếp thêm sức mạnh từ bốn phía khán đài, Bournemouth nhập cuộc đầy chủ động và liên tục dồn ép đối thủ bằng những pha áp sát tầm cao. Sức ép nghẹt thở sớm mang lại bước ngoặt ngay từ phút thứ 5 khi Koni De Winter để bóng chạm tay trong vòng cấm sau quả đánh đầu của Evanilson. Sau khi trực tiếp theo dõi lại màn hình VAR, trọng tài chính quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ khoảng cách 11 mét, Justin Kluivert bình tĩnh đánh lừa thủ môn Mike Maignan để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp đoàn quân áo sọc đỏ đen hưng phấn kiểm soát hoàn toàn thế trận và đẩy các vị khách vào thế chống đỡ vất vả.

Kế hoạch nhập cuộc của Ruben Amorim nhanh chóng đổ vỡ khi biến cố tồi tệ nhất giáng xuống đội khách ở giữa hiệp một. Trong một tình huống lộn xộn ở quả phạt góc, thủ thành đội trưởng Mike Maignan mất bình tĩnh vung tay vào mặt trung vệ James Hill. Tấm thẻ đỏ trực tiếp cùng quả phạt đền tiếp theo lập tức được vị vua áo đen rút ra sau khi tham khảo VAR.

Marcus Tavernier không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 mét với cú dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Thủ môn trẻ Lorenzo Torriani buộc phải vào sân thế chỗ trong bối cảnh các vị khách rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng.

Thi đấu thiếu người, các học trò của Ruben Amorim hoàn toàn lép vế và không tung ra nổi một pha dứt điểm trúng đích nào suốt cả trận. Đại diện nước Anh duy trì thế trận áp đảo, liên tục khoét sâu vào khoảng trống ở hai biên nhờ sự cơ động của Ben Gannon-Doak cùng Adrien Truffert.

Khoảng cách suýt được nới rộng thêm khi thủ môn Lorenzo Torriani phải trổ tài cứu thua ngoạn mục sau cú đặt lòng nguy hiểm từ Rayan.

Những điều chỉnh nhân sự từ huấn luyện viên Marco Rose tiếp tục duy trì cường độ vây ráp ở khu vực trung lộ. Đại diện Serie A hoàn toàn bế tắc trong khâu luân chuyển bóng và gần như bị bóp nghẹt ngay bên phần sân nhà.

Điểm nhấn rực rỡ khép lại bữa tiệc tấn công diễn ra ở những phút cuối hiệp hai. Cầu thủ vào sân thay người Amine Adli tung cú sút phạt hàng rào chân trái tuyệt đẹp đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A trong sự bất lực của thủ môn Lorenzo Torriani.

Bournemouth thắng dễ AC Milan trên sân nhà. Ảnh: EPA/DAVID CLIFF

Dù sở hữu bề dày lịch sử vượt trội tại đấu trường châu Âu, AC Milan vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại bẽ bàng trên sân của đại diện Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng vang dội giúp Bournemouth tiếp tục nối dài chuỗi trận thăng hoa tại Europa League với ba trận toàn thắng đầy ấn tượng. Ngược lại, thất bại ê chề này gióng lên hồi chuông cảnh báo về cả bản lĩnh lẫn kỷ luật thi đấu của thầy trò Ruben Amorim. Đây là thất bại thứ hai của "Rossoneri" tại giải đấu (thua Benfica 0-2 ở lượt đầu tiên).

Kết quả chung cuộc: Bournemouth 3-0 AC Milan

Cầu thủ ghi bàn:

Bournemouth: Justin Kluivert (8'), Marcus Tavernier (32'), Amine Adli (84')

Thẻ đỏ: Mike Maignan (28')