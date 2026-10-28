Bounedjah tỏa sáng, Al Shamal quật ngã Al Hilal 3-1

Al Hilal không thể chống đỡ Al Shamal. Ảnh: Abdullah Ahmed/Getty Images

Trận đấu thuộc vòng 3 AFC Champions League Elite West giữa Al Shamal và Al Hilal đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 3-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Wesley Said mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 8 sau một pha dứt điểm cận thành, xuất phát từ đường phản công nhanh do Mohamed Ben Romdhane kiến tạo.

Al Hilal nhanh chóng lấy lại thế trận và gỡ hòa ở phút 32 nhờ pha lập công của Salem Al Dawsari, kiến tạo bởi Theo Hernandez. Bàn thắng này giúp Al Hilal thắp lên hy vọng lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, Al Shamal đã thi đấu rất kiên cường và vươn lên dẫn trước 2-1 ngay đầu hiệp 2. Ở phút 48, Baghdad Bounedjah có pha dứt điểm chính xác ở cự ly gần sau đường chuyền của cựu sao Man City Riyad Mahrez.

Chưa dừng lại ở đó, Mohamed Ben Romdhane ấn định chiến thắng 3-1 cho Al Shamal ở phút 54, một lần nữa sau đường kiến tạo của Riyad Mahrez. Mặc dù Al Hilal đã cố gắng tấn công trong những phút còn lại, nhưng không thể xuyên thủng mành lưới đối phương.

Kết quả chung cuộc: Al Shamal 3-1 Al Hilal

Ghi bàn:

Al Shamal: Wesley Said (8'), Baghdad Bounedjah (48'), Mohamed Ben Romdhane (54')

Al Hilal: Salem Al Dawsari (32')