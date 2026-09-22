Botswana sẽ giết thịt 23 con voi mừng kỷ niệm 60 năm độc lập

Bộ trưởng Môi trường và Du lịch Botswana Wynter Mmolotsi đã cấp giấy phép săn động vật hoang dã tại 20 khu vực hành chính trên cả nước trước dịp kỷ niệm 60 năm ngày độc lập, trong đó có 23 con voi cùng nhiều loài thú ăn cỏ khác. Botswana sẽ tổ chức Quốc khánh vào ngày 30/9.

Theo kế hoạch được công bố, các khu vực North West, Okavango và Boteti mỗi nơi được phép săn 3 con voi. North East và Tutume mỗi nơi được 4 con, trong khi Serowe và Bobirwa mỗi nơi được 2 con.

Riêng Chobe được cấp phép săn 2 con voi cùng 11 con linh dương Eland. Danh sách còn có Kudu, Gemsbok, Impala và linh dương đầu bò.

Các giấy phép được cấp theo Luật Bảo tồn động vật hoang dã và Công viên quốc gia năm 1992.

Theo quy định, hoạt động săn phải tuân thủ các điều kiện trong giấy phép và được phối hợp với cộng đồng cùng cơ quan quản lý động vật hoang dã.

Việc đưa voi vào danh sách khai thác có liên quan đến chính sách quản lý xung đột giữa con người và động vật hoang dã của Botswana.

Chính phủ nước này nhiều lần cho biết số lượng voi lớn khiến các cộng đồng nông nghiệp phải đối mặt với tình trạng voi phá hoại mùa màng, xâm nhập khu dân cư và gây nguy hiểm cho người dân.

Chính quyền Botswana xem săn có kiểm soát tại các khu vực phù hợp là một trong những biện pháp quản lý quần thể và giảm xung đột.

Botswana hiện là quốc gia có quần thể voi lớn nhất châu Phi hiện nay.

Khảo sát voi KAZA năm 2022 ước tính riêng khu vực phía Bắc Botswana có khoảng 132.000 con, với khoảng tin cậy 95% từ 120.000 đến 144.000 con. Số liệu này cũng được các cơ quan Botswana sử dụng trong các tài liệu quản lý và bảo tồn voi.

Chính phủ Botswana cho rằng quy mô quần thể lớn, cùng tình trạng xung đột ngày càng tăng tại một số khu vực, đòi hỏi phải có các biện pháp quản lý phù hợp.

Tuy nhiên, chính sách săn voi của nước này cũng gây tranh luận. Các chuyên gia bảo tồn đã đưa ra những đánh giá khác nhau về mức hạn ngạch phù hợp và tác động lâu dài đối với quần thể voi.

Ngày 30/9/2026 sẽ đánh dấu 60 năm kể từ khi Botswana giành độc lập từ Anh.

Các hoạt động kỷ niệm năm nay được tổ chức trên quy mô toàn quốc với chủ đề “Building Resilience, Driving Prosperity”.