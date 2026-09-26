Bột giặt NET (NET): Sắp chi khoảng 145,6 tỷ đồng tiền trả cổ tức, lãi bán niên 2026 giảm 43%

Ngày 6/10 tới đây, CTCP Bột giặt NET (mã ck: NET) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 65%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận về 6.500 đồng.

Như vậy với gần 22,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Bột giặt NET sẽ chi khoảng 145,6 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/10/2026.

Về bức tranh tài chính, trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của NET đạt 891,3 tỷ đồng, tăng 20,6% so với nửa đầu năm ngoái, chủ yếu nhờ tăng trưởng doanh số của sản phẩm nước giặt. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu thuần thấp hơn mức tăng của chi phí đầu vào và chi phí hoạt động.

Ảnh: NET

Chi phí đầu vào tăng chủ yếu do biến động của giá nguyên vật liệu theo xu hướng chung của thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng gia tăng chi phí quảng cáo, và khuyến mãi nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu và hỗ trợ thúc đẩy doanh số bán trong kỳ. Kết quả là, lãi sau thuế đạt 46,5 tỷ đồng, giảm 43% so với bán niên năm 2025.

Theo giải trình của NET, lãi sau thuế của NET giảm 43% so với cùng kỳ năm trước một phần cũng do thu nhập thuần hoạt động tài chính tăng 116%, cao hơn cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tối ưu dòng tiền hoạt động đầu tư.