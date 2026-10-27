Bột giặt Lix (LIX) báo lãi quý III/2026 tăng gấp 1,8 lần cùng kỳ

CTCP LIX (mã ck: LIX) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng đầu năm.

Theo đó, trong quý III, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 860 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng từ 613,4 tỷ đồng lên mức 642,9 tỷ đồng, kéo lợi nhuận gộp tăng 29% lên mức 217,1 tỷ đồng.

Cùng với đó, chi phí bán hàng cũng tăng mạnh. Riêng quý III, khoản chi phí này tăng gần gấp đôi, từ gần 74 tỷ đồng lên hơn 142 tỷ đồng.

Khấu trừ chi phí, giá vốn, LIX báo lãi sau thuế 83,7 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 2.159 tỷ đồng, tăng hơn 26%. Chi phí bán hàng tăng từ 198 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng, tức hơn gấp đôi, chiếm khoảng 15% doanh thu thuần, trong khi cùng kỳ tỷ lệ này ở mức 9%.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí bán hàng tăng chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 101% và các khoản chi phí khác tăng 150%. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, ở mức 140 tỷ đồng. Dù lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm, lợi nhuận trước thuế của LIX vẫn tăng gần 10%, lên 190 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, LIX ghi nhận 164 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 17% so với cùng kỳ. Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 102% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của LIX đạt 1.592 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 3%, lên 1.072 tỷ đồng. Biến động đáng chú ý nhất nằm ở tiền và các khoản tương đương tiền. Khoản mục này giảm từ 359,7 tỷ đồng đầu năm xuống còn 114,3 tỷ đồng.

Ở phía tài sản, các khoản phải thu khách hàng tăng 13%, lên 275 tỷ đồng. Công ty TNHH Nhựa Vô Song là khách hàng có khoản phải thu lớn nhất, với 70 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm và chiếm khoảng một phần tư tổng giá trị phải thu khách hàng. Hàng tồn kho cuối quý III đạt 359,1 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Tuy nhiên, cơ cấu tồn kho có sự thay đổi đáng kể.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của LIX giảm từ 575 tỷ đồng đầu năm xuống 520 tỷ đồng tại cuối quý III. Phải trả người bán giảm gần 30%, còn 231 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ LIX đã thanh toán gần 60 tỷ đồng cho Công ty TNHH UIC Việt Nam.