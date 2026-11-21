Sáng 21.11, thông tin từ Công ty CP Tập đoàn Cienco4, Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy II (nằm trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ trở lại từ 0h ngày 25.11.2026.

Mức giá dịch vụ tiếp tục áp dụng theo quy định hiện hành

Việc thu phí trở lại được thực hiện theo văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam. Các trạm sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định.

Trong những ngày đầu thu phí trở lại, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh sẽ bố trí nhân sự điều tiết, phân luồng 24/24h, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trước đó, Tập đoàn Cienco4 đã sửa chữa, khắc phục trên toàn tuyến BOT

Trước đó, sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đạt hơn 30.948m². Các hạng mục xử lý hằn lún vệt bánh xe, hư hỏng cục bộ, sơn kẻ vạch và bổ sung hệ thống biển báo, cọc tiêu cũng được triển khai.

Theo đơn vị quản lý dự án, qua kiểm tra thực tế ngày 17.11.2026, các cơ quan chức năng ghi nhận kết quả khắc phục hư hỏng trên tuyến. Đến nay, các hư hỏng đã được xử lý đạt yêu cầu, không còn hư hỏng mức độ nặng và các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.