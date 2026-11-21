Sẵn sàng lực lượng điều tiết, bảo đảm thông suốt khi thu phí trở lại

Thông tin từ Tập đoàn Cienco4 (Nhà đầu tư), thực hiện văn bản số 8029 ngày 20/11/2026 của Cục Đường bộ VN, trạm thu phí Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 sẽ thu phí sử dụng đường bộ trở lại từ 0h00 ngày 25/11.

Trạm thu phí BOT Bến Thuỷ.

Hình thức thu phí điện tử tự động không dừng (ETC) và thu phí hỗn hợp tại tất cả các làn xe theo quy định của Chính phủ (chủ phương tiện cần đảm bảo tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi qua trạm).

Hai trạm thu phí thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (tỉnh Nghệ An) và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy đến tuyến tránh Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT do Công ty CP Tập đoàn Cienco4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh là doanh nghiệp dự án (DNDA).

"Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh đã bố trí đầy đủ nhân sự trực điều tiết, phân luồng 24/24h trong những ngày đầu thu phí trở lại, phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT cùng lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo lưu thông an toàn, thông suốt", đại diện doanh nghiệp dự án thông tin.

Tại văn bản chấp thuận cho trạm BOT Bến Thuỷ 1 và BOT Bến Thuỷ 2, Cục Đường bộ VN nêu rõ: Trong thời gian tạm dừng thu phí (từ 20/10 - 24/11/2026), Nhà đầu tư/Doanh nghiệp dự án đã nghiêm túc, tích cực huy động nhân lực, thiết bị, tài chính để sửa chữa, khắc phục các hư hỏng.

Việc chấp thuận được căn cứ theo quy định của pháp luật và kết quả kiểm tra hiện trường của cơ quan chuyên môn (đoàn kiểm tra gồm: Khu quản lý đường bộ II, Sở Xây dựng, Phòng CSGT - Công an các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh).

Nhà đầu tư đã và đang chỉ đạo doanh nghiệp dự án huy động thiết bị, máy móc, tích cực duy tu, sửa chữa, bảo đảm êm thuận và an toàn giao thông trên hai tuyến QL1 đoạn tránh Vinh và QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh.

Nỗ lực khắc phục hư hỏng, không còn điểm mất an toàn giao thông trên tuyến

Lãnh đạo DNDA cho biết, ngay sau khi tạm dừng thu phí, Tập đoàn Cienco4 đã chỉ đạo DNDA thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí; duy trì nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên toàn tuyến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, êm thuận.

Nhà đầu tư và DNDA đã huy động tối đa nhân lực, vật tư và 2 dây chuyền thi công bê tông nhựa đồng bộ (máy cào bóc, xe vận chuyển, máy rải, hệ thống lu và thiết bị phụ trợ) để thi công đồng loạt trên toàn tuyến. Đến nay, khối lượng cào bóc, thảm lại mặt đường bê tông nhựa đã đạt hơn 30.948m².

Song hành với việc thảm lại mặt đường, DNDA đã triển khai nhiều mũi thi công hiện trường để cào gọt, bù phụ hằn lún vệt bánh xe bằng bê tông nhựa; xử lý các vị trí hư hỏng cục bộ; sơn kẻ vạch đường; chỉnh trang và bổ sung đầy đủ hệ thống biển báo hiệu, cọc tiêu trên toàn tuyến…

Quá trình thi công luôn nhận được sự theo dõi, đôn đốc sát sao của Cục Đường bộ VN, Khu Quản lý đường bộ II và các Văn phòng Quản lý đường bộ khu vực. Số liệu và tiến độ thi công được DNDA tổng hợp, báo cáo định kỳ hàng ngày, hàng tuần gửi các cơ quan quản lý theo quy định.

Trước đó, ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh cùng Nhà đầu tư, DNDA tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá kết quả khắc phục trên toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Nhà đầu tư, DNDA trong thời gian tạm dừng thu phí; đồng thời kiểm đếm, xác nhận các khối lượng công việc đã hoàn thành.

Hiện tại, các mũi thi công của Nhà đầu tư/DNDA vẫn đang tiếp tục bám sát hiện trường để tăng cường xử lý kết cấu mặt đường theo hướng bền vững hóa công trình và duy tu bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời xử lý các phát sinh.

Đến nay, toàn bộ các hư hỏng trên tuyến đã được khắc phục đạt yêu cầu. Trên tuyến không còn hư hỏng mức độ nặng và không còn điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.