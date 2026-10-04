Bosnia và Herzegovina bước vào tổng tuyển cử

Cử tri Bosnia và Herzegovina đi bỏ phiếu ngày 4/10. (Nguồn: Anadolu)

Hơn 3,4 triệu cử tri đăng ký tham gia, với 518 vị trí được bầu trong số 7.028 ứng cử viên. Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h-19h giờ địa phương. Cử tri bầu 3 thành viên Hội đồng Tổng thống, đại diện cho 3 cộng đồng người Bosnia, người Croatia và người Serbia, cùng các nghị sĩ Quốc hội cấp liên bang.

Ngoài ra, cử tri bầu Tổng thống và các Phó Tổng thống của Cộng hòa Srpska, nghị sĩ Quốc hội của thực thể này và các hội đồng cấp bang tại Liên bang Bosnia và Herzegovina.

Cuộc bầu cử diễn ra trong hệ thống chính trị phức tạp được thiết lập theo Hiệp định Hòa bình Dayton năm 1995, chấm dứt cuộc chiến tại Bosnia và Herzegovina giai đoạn 1992-1995. Đất nước hiện gồm Liên bang Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Srpska và Đặc khu Brčko.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Bosnia và Herzegovina áp dụng trên toàn quốc hệ thống xác thực cử tri bằng sinh trắc học, máy quét phiếu và truyền nhanh dữ liệu kết quả.

Sau khi xuất trình giấy tờ tùy thân, cử tri được xác thực bằng dấu vân tay, sau đó vẫn bỏ phiếu bằng phiếu giấy. Phiếu được quét trước khi đưa vào hòm phiếu và dữ liệu được truyền về Ủy ban Bầu cử Trung ương để hỗ trợ công bố kết quả sơ bộ sớm hơn.

Việc kiểm phiếu thủ công vẫn được tiến hành; nếu có chênh lệch đáng kể giữa kết quả quét và kiểm đếm thủ công, cơ quan bầu cử sẽ tiến hành kiểm tra bổ sung và kết quả kiểm đếm thủ công được công nhận nếu chênh lệch vẫn tồn tại.

Khoảng 48.078 cử tri đăng ký bỏ phiếu từ nước ngoài, trong đó 45.457 người bỏ phiếu qua thư và 2.621 người bỏ phiếu tại 20 cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của Bosnia và Herzegovina ở 13 quốc gia.