Bosch TGA đào tạo 331 học viên kỹ thuật, 95% tiếp tục làm việc tại Bosch

Trong bối cảnh ngành sản xuất đẩy mạnh tự động hóa, số hóa và công nghiệp 4.0, nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật có chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và khả năng thích ứng ngày càng tăng. Trước yêu cầu này, chương trình Bosch TGA được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo nghề và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo Bosch Việt Nam, chương trình được xây dựng trên cơ sở mô hình đào tạo nghề kép của Đức, với khoản đầu tư ban đầu hơn 1 triệu euro. Sau hơn một thập kỷ triển khai, Bosch TGA đã tuyển sinh 331 học viên qua 14 khóa đào tạo.

Kết hợp đào tạo lý thuyết và thực hành

Bosch TGA được triển khai thông qua hợp tác giữa Bosch, AHK Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2. Chương trình đào tạo hai chuyên ngành Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử, trong đó khoảng 25% thời lượng dành cho lý thuyết và 75% cho thực hành.

Học viên được trang bị kiến thức nền tảng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, đồng thời dành phần lớn thời gian đào tạo trong môi trường công nghiệp của Bosch. Tại đây, các em có cơ hội vận dụng kiến thức vào máy móc, quy trình, dự án và các bài toán kỹ thuật thực tế.

Trong suốt chương trình, học viên được miễn 100% học phí và nhận trợ cấp hằng tháng, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, tạo điều kiện tập trung phát triển kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

Tính đến tháng 4/2026, trong số 223 học viên đã hoàn thành chương trình, 95% tiếp tục làm việc tại Bosch. Đáng chú ý, toàn bộ 22 học viên ngành Cơ điện tử thuộc khóa 2022–2026 đều gia nhập Bosch Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Ông Maik Henneberg, Phó Chủ tịch, Giám đốc Thương mại Nhà máy Bosch Việt Nam, cho biết Bosch TGA không chỉ là chương trình phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp mà còn là một trong những cách Bosch đóng góp cho Việt Nam, thể hiện cam kết lâu dài trong việc xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Phát triển kỹ năng toàn diện cho người học

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, học viên Bosch TGA còn được rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong môi trường làm việc như giao tiếp, làm việc nhóm và tiếng Anh. Chương trình cũng tạo điều kiện để học viên tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội, tăng cường kết nối và đóng góp cho cộng đồng.

Đặc biệt, bốn học viên xuất sắc nhất mỗi khóa có cơ hội tham gia chương trình thực tập tại châu Âu hoặc châu Á, trực tiếp trải nghiệm các môi trường làm việc, công nghệ và văn hóa khác nhau.

Thông qua những hoạt động này, Bosch TGA hướng đến đào tạo đội ngũ nhân sự kỹ thuật không chỉ vững chuyên môn mà còn có khả năng học hỏi, hợp tác và thích ứng trong quá trình làm việc.

Tiếp tục mở rộng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật

Theo Bosch, chương trình TGA cho thấy hiệu quả của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trong việc kết nối đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. Mô hình này giúp người trẻ phát triển kỹ năng thực tiễn, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng.

Trong thời gian tới, Bosch cam kết tiếp tục phát triển chương trình TGA tại Đồng Nai, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục và những lĩnh vực liên quan. Qua đó, chương trình hướng đến mở rộng quy mô, mang lại thêm cơ hội đào tạo cho người trẻ và góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng công nghiệp của Việt Nam.