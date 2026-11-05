Bosch đưa mô hình đào tạo nghề kép của Đức vào phát triển nhân lực công nghiệp Việt Nam

Sinh viên học tai TGA được học hành trong môi trường thực hành có nhiều máy móc

Nguồn nhân lực kỹ thuật có tay nghề, khả năng vận hành công nghệ và thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kiến thức đào tạo và yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp vẫn là bài toán cần được giải quyết.

Trước yêu cầu này, Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Công nghiệp Bosch (Bosch TGA) được triển khai tại Việt Nam từ năm 2013, với khoản đầu tư ban đầu hơn 1 triệu euro, dựa trên mô hình đào tạo nghề kép của Đức. Sau hơn một thập kỷ, chương trình đã tuyển sinh 331 học viên qua 14 khóa, trong đó 223 học viên đã tốt nghiệp và 95% tiếp tục làm việc tại Bosch.

Đưa thực tiễn sản xuất vào chương trình đào tạo

Điểm đáng chú ý của Bosch TGA là phương thức đào tạo kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, trong đó khoảng 25% thời lượng dành cho lý thuyết và 75% dành cho thực hành trong môi trường công nghiệp.

Thời lượng thực hành của sinh viên TGA chiếm 75% chương trình học

Chương trình được triển khai thông qua hợp tác giữa Bosch, AHK Việt Nam và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, tập trung đào tạo hai chuyên ngành Cơ khí Công nghiệp và Cơ điện tử. Học viên được trang bị kiến thức nền tảng tại trường, đồng thời có phần lớn thời gian học tập, thực hành tại môi trường sản xuất của Bosch.

Thông qua việc tiếp cận trực tiếp với máy móc, quy trình sản xuất, dự án và các tình huống kỹ thuật thực tế, học viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học, từng bước hình thành kỹ năng nghề nghiệp sát với yêu cầu công việc. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện cho người học, chương trình miễn 100% học phí và hỗ trợ trợ cấp hàng tháng. Chính sách này giúp học viên giảm áp lực tài chính, tập trung vào quá trình học tập và rèn luyện kỹ năng chuyên môn.

Ưu điểm của việc đào tạo này giúp sinh viên ra trường bắt tay vào làm việc được ngay mà doanh nghiệp không cần đào tạo lại

Hiệu quả đào tạo được thể hiện qua tỷ lệ học viên tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp sau tốt nghiệp. Theo số liệu tính đến tháng 4/2026, trong tổng số 223 học viên đã hoàn thành chương trình, 95% tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Bosch. Riêng khóa 2022–2026, toàn bộ 22 học viên ngành Cơ điện tử sau khi tốt nghiệp đều gia nhập Bosch Việt Nam.

“Tại Bosch, chương trình Bosch TGA không chỉ là một chương trình phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Đây còn là một mô hình thực tiễn tiêu biểu và là một trong những cách Bosch đóng góp cho Việt Nam. Chương trình thể hiện cam kết lâu dài của Bosch: không chỉ phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho đất nước”, ông Maik Henneberg, Phó Chủ tịch, Giám đốc Thương mại Nhà máy Bosch Việt Nam, chia sẻ.

Chú trọng kỹ năng thích ứng trong môi trường công nghiệp mới

Cùng với chuyên môn kỹ thuật, yêu cầu đối với lao động công nghiệp hiện nay còn bao gồm khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, ngoại ngữ và thích ứng với môi trường làm việc quốc tế.

Vì vậy, bên cạnh kiến thức về cơ khí và cơ điện tử, Bosch TGA còn chú trọng trang bị cho học viên kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và tiếng Anh. Học viên được tham gia các hoạt động trách nhiệm xã hội, qua đó có thêm cơ hội kết nối, trải nghiệm và phát triển kỹ năng ngoài chuyên môn.

Nhiều học viên ngành Cơ điện tử sau khi tốt nghiệp đều gia nhập Bosch Việt Nam

Đáng chú ý, bốn học viên xuất sắc nhất mỗi khóa có cơ hội tham gia chương trình thực tập tại châu Âu hoặc châu Á. Hoạt động này tạo điều kiện để người học tiếp xúc với môi trường làm việc, công nghệ và văn hóa khác nhau, mở rộng khả năng thích ứng trong bối cảnh hội nhập.

Việc kết hợp đào tạo chuyên môn với kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tế cho thấy yêu cầu phát triển nhân lực công nghiệp không chỉ dừng ở việc đào tạo người lao động có khả năng vận hành thiết bị. Doanh nghiệp ngày càng cần đội ngũ nhân sự có khả năng phối hợp, học hỏi liên tục và tham gia cải tiến quy trình sản xuất.

Tăng cường liên kết doanh nghiệp – nhà trường trong đào tạo nhân lực

Trong quá trình chuyển đổi công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tiếp nhận, vận hành và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp. Do đó, sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào đào tạo nghề được xem là một hướng tiếp cận giúp chương trình học gắn sát hơn với nhu cầu thị trường lao động.

Mô hình Bosch TGA cho thấy sự phối hợp giữa doanh nghiệp, tổ chức hỗ trợ hợp tác kinh tế và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thể tạo ra quy trình đào tạo xuyên suốt, từ trang bị kiến thức nền tảng đến thực hành trong môi trường sản xuất và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến nâng cao tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh tự động hóa và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, việc phát triển đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao năng suất và chất lượng sản xuất.

Bosch cho biết sẽ tiếp tục phát triển chương trình TGA tại Đồng Nai, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực công nghiệp, giáo dục và các lĩnh vực liên quan nhằm gia tăng cơ hội đào tạo cho người trẻ.

Từ thực tiễn triển khai, mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp không chỉ góp phần bổ sung nhân lực cho hoạt động sản xuất, mà còn mở ra hướng kết nối giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu phát triển công nghiệp, hướng tới xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật có khả năng đáp ứng những thay đổi của nền sản xuất hiện đại.