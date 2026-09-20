Borevković giật lại một điểm phút 90, Vitória SC cùng Moreirense chôn chân ở nửa dưới

📊 Xem thống kê chi tiết trận Vitória SC 1-1 Moreirense: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

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Vitória SC1 - 1MoreirenseKết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

Vitória SC tiếp đón Moreirense.

12'Vitória SC thay người bất đắc dĩ từ sớm

Ngay ở phút 12, Vitória SC đã buộc phải có sự xáo trộn nhân sự khi Miguel Nogueira được tung vào sân để trám chỗ cho Gustavo Silva. Dù đang áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng với 76% so với 24% của Moreirense, đội chủ nhà vẫn chưa thể tìm được bàn mở tỷ số khi hai bên đang hòa 0-0.

12'Vitória SC áp đảo quyền kiểm soát bóng

Sau hơn 10 phút đầu tiên, Vitória SC hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng lên tới 76% - 24% so với Moreirense. Dù kiểm soát vượt trội, đội chủ nhà vẫn chưa thể tạo ra đột biến trước khối phòng ngự của đối phương khi chỉ số dứt điểm hai bên đang cân bằng 1 - 1 và chưa có pha trúng đích 0 - 0 nào.

24'Vitória SC kiểm soát bóng vượt trội

Trôi qua nửa đầu hiệp một, Vitória SC là bên chủ động cầm trịch trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66% - 34%. Dù vậy, thế trận diễn ra tương đối giằng co và thiếu đột biến khi tỷ số dứt điểm giữa hai đội vẫn là 1 - 1 và đôi bên chưa có pha dứt điểm trúng đích 0 - 0 nào.

36'Vitória SC kiểm soát bóng nhưng bế tắc

Bước sang phút 36, Vitória SC vẫn chiếm ưu thế vượt trội về quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 64% - 36% nhưng chưa thể tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Moreirense chơi phòng ngự phản công đầy khó chịu và tạo ra số pha dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2) nhỉnh hơn, khiến trận đấu vẫn giằng co ở tỷ số 0-0.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

48'Vitória SC kiểm soát bóng nhưng chưa thể tạo đột biến

Bước sang phút 48, Vitória SC vẫn duy trì thế chủ động với thời lượng cầm bóng vượt trội 61% - 39%, nhưng Moreirense cho thấy sự nguy hiểm từ các pha phản công. Dù cầm bóng ít hơn, đội khách lại nhỉnh hơn về số pha dứt điểm (3 - 4, trúng đích 2 - 2), khiến trận đấu tiếp tục duy trì ở thế giằng co mà chưa bên nào ghi được bàn khai thông bế tắc.

52'Tiago Andrade mở tỷ số cho Moreirense

Phút 52, đón đường kiến tạo thuận lợi từ Leonardo Vonić, Tiago Andrade dứt điểm chính xác đưa Moreirense vươn lên dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Vitória SC. Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp đội khách có được lợi thế tâm lý rất lớn ở đầu hiệp hai dù thời lượng kiểm soát bóng trước đó lép vế hơn.

57'Vitória SC điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 57, Vitória SC quyết định làm mới đội hình khi tung Beni Mukendi vào sân thay thế cho Alan de Souza Guimarães. Trong bối cảnh đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà, đội bóng áo trắng cần thêm năng lượng để cải thiện thế trận tấn công và tìm kiếm điểm số.

57'Vitória SC thay đổi nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 57, Vitória SC quyết định làm mới đội hình khi tung Matija Mitrović vào sân thế chỗ cho Gonçalo Nogueira. Đang bị dẫn 0-1 ngay trên sân nhà Estádio D. Afonso Henriques, sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng áo trắng cải thiện hiệu quả tấn công.

57'Vitória SC tăng cường nhân sự tìm bàn gỡ

Phút 57, Vitória SC thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi tung Fábio Samuel Amorim Silva vào sân thế chỗ cho Lohann Doucet. Đội chủ nhà đang phải bám đuổi sau khi để Moreirense dẫn trước 0-1, buộc ban huấn luyện phải tìm kiếm phương án làm mới thế trận tấn công.

60'Vitória SC nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ

Bước sang phút 60, Vitória SC đang kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng lên tới 63% - 37% nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, Moreirense vẫn chơi đầy rình rập và giữ vững lợi thế dẫn 0-1 khi tổng số pha dứt điểm đôi bên đang cân bằng ở mức 5 - 5 (trúng đích 2 - 3).

63'Moreirense làm mới hàng công với Yan Maranhão

Phút 63, Moreirense tiến hành thay đổi nhân sự khi Yan Maranhão được tung vào sân thế chỗ cho Leonardo Vonić. Đội khách đang tạm dẫn 0-1 và việc bổ sung sức chiến đấu trên hàng công có thể giúp họ duy trì áp lực, bảo toàn lợi thế mong manh trên sân Estádio D. Afonso Henriques.

63'Moreirense tăng cường nhân sự tuyến trên

Phút 63, Moreirense thực hiện sự thay đổi người khi Chipyoka Songa được tung vào sân để thế chỗ cho Kiko Bondoso. Đội khách đang nỗ lực làm mới đội hình nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 0-1 ngay trên sân của Vitória SC.

66'Moreirense điều chỉnh nhân sự ở tuyến giữa

Phút 66, Moreirense quyết định đưa Rodrigo Alonso vào sân để thế chỗ cho Tiago Andrade. Đội khách dường như muốn làm mới nguồn năng lượng nhằm bảo toàn lợi thế dẫn bàn 0-1 đang có trong hiệp hai.

67'Moreirense tăng cường nhân sự tuyến giữa

Phút 67, Moreirense thực hiện sự thay đổi người khi Landerson Costa Araújo được tung vào sân để thế chỗ Manuel Mendonça. Trong bối cảnh đang dẫn 0-1 nhưng chịu sức ép lớn từ Vitória SC, sự điều chỉnh này có thể nhằm gia cố tuyến giữa và bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

72'Vitória SC làm mới hàng công nhằm tìm bàn gỡ

Phút 72, Vitória SC thực hiện sự thay đổi nhân sự khi Victor Andersson được tung vào sân thế chỗ Oumar Camara. Đang bị Moreirense dẫn trước 0-1 ngay trên sân nhà Estádio D. Afonso Henriques, đội chủ nhà buộc phải tăng cường sức ép để nuôi hy vọng lật ngược tình thế.

72'Vitória SC nỗ lực gia tăng sức ép

Bước sang phút 72, Vitória SC kiểm soát bóng vượt trội với thời lượng 64% - 36% nhằm tìm kiếm bàn gỡ, đồng thời nhỉnh hơn ở số lần dứt điểm với 9 - 5 (trúng đích 4 - 3). Dẫu vậy, Moreirense vẫn thi đấu kiên cường và bảo toàn được lợi thế dẫn 0 - 1.

84'Vitória SC miệt mài ép sân tìm bàn gỡ

Bước sang phút 84, Vitória SC kiểm soát bóng áp đảo lên tới 64% - 36% nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng vẫn đang bị dẫn 0-1. Đội chủ nhà dồn ép với số pha dứt điểm vượt trội 10 - 5 (trúng đích 4 - 3), tuy nhiên hàng thủ Moreirense vẫn chơi đầy tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh.

89'Moreirense tăng cường phòng ngự ở phút cuối

Phút 89, Moreirense tiến hành điều chỉnh nhân sự khi Kevyn Monteiro được tung vào sân để thay thế Nile John. Đây là động thái nhằm gia cố đội hình và bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 của đội khách trước sức ép từ Vitória SC trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

90+6'Toni Borevković gỡ hòa quý giá ở phút bù giờ

Vỡ òa cảm xúc ở phút 90+6 khi Toni Borevković tận dụng đường kiến tạo của Miguel Nogueira để ghi bàn gỡ hòa 1-1 nghẹt thở cho Vitória SC. Bàn thắng quý như vàng ở những giây bù giờ cuối cùng giúp đội chủ nhà giật lại 1 điểm đầy kịch tính sau khi bị dẫn trước từ phút 52.

KTKết thúc: Vitória SC 1-1 Moreirense

Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:32 20/09/2026

Cuộc so tài giữa Vitória SC và Moreirense diễn ra vào lúc 21h30 ngày 20/09 trên sân vận động Estádio D. Afonso Henriques. Trong bối cảnh màn trình diễn thời gian qua chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, đội chủ nhà đang rất cần một kết quả khởi sắc để tạo nên bước ngoặt thay đổi tâm lý thi đấu.

Áp lực bám đuổi và bài toán phong độ của đội chủ nhà

Vitória SC bước vào trận đấu này với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng khi mới tích lũy được 4 điểm. Thống kê trong 5 trận đấu gần nhất chỉ ra sự chật vật của đội bóng khi họ chỉ có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại, bao gồm trận thua ở lần ra sân gần nhất.

Sự thiếu ổn định khiến khoảng cách giữa Vitória SC và nhóm xếp trên chưa thể thu hẹp. Được chơi tại Estádio D. Afonso Henriques là điều kiện thuận lợi để các cầu thủ lấy lại sự tự tin, thiết lập lại cấu trúc thi đấu chặt chẽ và hướng đến việc cải thiện điểm số.

Moreirense và sự thiếu ổn định trên bảng xếp hạng

Bên kia chiến tuyến, Moreirense tạm thời có vị thế nhỉnh hơn khi xếp ở hạng 13 với 7 điểm sau những vòng đấu đã qua. Dù vậy, bức tranh phong độ của đội khách cũng chưa thực sự mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ.

Trong 5 trận gần đây, Moreirense có 2 lần ca khúc khải hoàn nhưng cũng phải nhận 3 trận thua, trong đó họ vừa để thua ở trận đấu gần nhất. Việc phong độ xen kẽ giữa thắng và bại cho thấy tính ổn định vẫn là điểm hạn chế mà đội khách cần khắc phục nếu muốn giữ vững khoảng cách an toàn trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa đối đầu mở ra cơ hội cho Vitória SC

Dù đang đứng dưới đối thủ về điểm số, Vitória SC lại sở hữu thông số đối đầu trực tiếp vượt trội trong những năm gần đây. Cụ thể, trong 5 lần đụng độ gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Vitória SC giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để Moreirense vượt qua đúng 1 lần.

Sự vượt trội trong những lần chạm trán trong quá khứ kết hợp với ưu thế địa lợi là cơ sở vững chắc nhất để chủ nhà tự tin hướng tới thế trận chủ động. Nếu tận dụng tốt các cơ hội tạo ra và hạn chế sơ hở, Vitória SC hoàn toàn có thể tạo nên cú hích cần thiết để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)