Bora của SISTAR chuẩn bị phát hành album solo đầu tiên sau 16 năm

Trong chương trình tạp kỹ “The Seasons” phát sóng trên KBS 2TV ngày 2/10 (giờ Hàn Quốc), Bora xuất hiện với tư cách khách mời và chia sẻ về kế hoạch hoạt động solo.

Bora cho biết màn trình diễn trên “The Seasons” là một cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu để cô khẳng định bản thân với tư cách một nghệ sĩ solo.

“Thực tế, dự án này là bước khởi đầu để tôi khẳng định lại vị thế của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo và tiến bước với vai trò ca sĩ Bora. Từ khi ra mắt, tôi chưa từng phát hành một dự án solo nào”, Bora chia sẻ.

Ảnh: Yonhap

Đây sẽ là dự án solo đầu tiên của Bora sau 16 năm kể từ khi cô ra mắt cùng SISTAR vào năm 2010. Để chuẩn bị cho album solo hoàn chỉnh, nữ ca sĩ cho biết cô đang dành nhiều thời gian học tập và luyện tập.

“Để chuẩn bị cho một album solo hoàn chỉnh, dạo này tôi đang học tập rất chăm chỉ. Tôi đang học thanh nhạc, luyện tập vũ đạo và nỗ lực hết mình vì tôi muốn làm tốt hơn nữa”, cô nói.

Trước những chia sẻ của Bora, người dẫn chương trình Sung Si Kyung đã dành lời động viên và khuyến khích cô theo đuổi màu sắc âm nhạc riêng.

“Tôi hy vọng bạn sẽ chuẩn bị thật tốt và cho ra mắt một album tuyệt vời. Thay vì chỉ làm nhạc của SISTAR, các bạn sẽ làm loại nhạc mà cá nhân mình muốn theo đuổi, đúng không? Sẽ thật tuyệt nếu bạn tạo ra âm nhạc mà mình thực sự yêu thích”, Sung Si Kyung nói.

Bora ra mắt làng giải trí vào năm 2010 với tư cách thành viên SISTAR. Bên cạnh hoạt động cùng nhóm, cô còn tham gia nhóm nhỏ SISTAR19 cùng Hyolyn. SISTAR chính thức tan rã vào năm 2017.

Sau 16 năm kể từ ngày ra mắt, Bora hiện đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp với tư cách nghệ sĩ solo. Những thông tin cụ thể về album, thời điểm phát hành và phong cách âm nhạc của cô vẫn chưa được công bố.