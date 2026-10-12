Bóp mũi và tát tài xế ô tô, người đàn ông lãnh hậu quả ngay sau đó

Theo Công an TP Hà Nội, sáng 11/10/2026, tại đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, thành phố Hà Nội, xảy ra vụ việc người đi xe máy dừng trước đầu ô tô, sau đó có hành vi hành hung tài xế. Clip ghi lại sự việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với ông L.X.H (sinh năm 1972, trú tại xã Thuận An) để làm rõ vụ việc.

Người đàn ông bóp mũi, tát tài xế ô tô.

Theo lời khai ban đầu, do cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng, ông H. đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Sau đó, ông H. thừa nhận đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Hiện Công an xã Thuận An tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn an ninh, trật tự.