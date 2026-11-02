Bóp méo thị trường với cổ phiếu KDC, 3 cá nhân bị phạt 4,5 tỷ đồng

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 654/QĐ-XPHC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xác định 3 cá nhân gồm: ông Thang Phú Minh, bà Lâm Thúy Hằng và bà Dương Thái Phương Thảo bị phạt mỗi người 1,5 tỷ đồng, tổng mức phạt là 4,5 tỷ đồng.

Bên cạnh chế tài phạt tiền, toàn bộ 20 cá nhân liên quan trực tiếp và gián tiếp trong vụ việc này đều phải chịu các biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc từ cơ quan quản lý.

Cơ quan quản lý kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tạo cung cầu giả tạo nhằm bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương của thị trường chứng khoán.

Cụ thể, 3 cá nhân trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, áp dụng từ ngày 2/11/2026.

Cùng thời hạn này, các đối tượng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như công ty đầu tư chứng khoán.

Theo kết quả giám sát của cơ quan chức năng, hành vi vi phạm diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2/5/2024 đến ngày 6/1/2025. Nhóm đối tượng đã sử dụng 61 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện các giao dịch mua, bán cổ phiếu KDC của CTCP Tập đoàn Kido, nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo và bóp méo diễn biến thị trường.

Dù vậy, qua quá trình kiểm tra, cơ quan thanh tra chưa ghi nhận khoản thu trái pháp luật phát sinh từ các hành vi này.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý đã truy vết và xử lý triệt để hành vi tiếp tay cho vi phạm thông qua việc cho mượn tài khoản. Theo đó, 17 cá nhân đã cho mượn tài khoản dẫn đến việc thao túng thị trường cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch trong thời gian 9 tháng.

Nhóm này gồm 8 người cho ông Thang Phú Minh mượn 8 tài khoản và 9 người cho bà Lâm Thúy Hằng mượn 48 tài khoản.

Không dừng lại ở việc đình chỉ giao dịch tạm thời, căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBCK ngày 28/10, cả 17 cá nhân tiếp tay này cũng bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 2/11/2026, đồng thời bị cấm đảm nhiệm các chức danh quản trị trong lĩnh vực chứng khoán theo luật định.

Việc xử lý đồng thời cả nhóm chủ mưu lẫn các cá nhân cho mượn tài khoản thể hiện sự kiên quyết của cơ quan chức năng trong việc chấn chỉnh tính minh bạch, hạn chế triệt để kẽ hở dùng tài khoản mượn để trục lợi hoặc tạo biến động giá ảo trên thị trường chứng khoán.