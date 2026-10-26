Booking.com bị EU điều tra vì nguy cơ lừa đảo đặt phòng

Ủy ban châu Âu (EC) đã mở cuộc điều tra đối với Booking.com, nền tảng đặt phòng trực tuyến có trụ sở tại Amsterdam, Hà Lan, do nghi ngờ doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng trước các vụ lừa đảo. Cơ quan quản lý đang xem xét khả năng nền tảng vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), trong đó yêu cầu các dịch vụ trực tuyến đánh giá rủi ro và triển khai biện pháp phù hợp để hạn chế nội dung gian lận. EC cho rằng Booking.com cần tăng cường kiểm soát, dù doanh nghiệp đã triển khai một số biện pháp phòng ngừa.

Booking.com đang bị Ủy ban châu Âu điều tra về trách nhiệm ngăn chặn tin đăng giả mạo và bảo vệ khách đặt phòng.

Cuộc điều tra tập trung vào những trường hợp khách đặt phòng qua nền tảng nhưng chỉ phát hiện nơi lưu trú không tồn tại hoặc tin đăng bị làm giả khi đến nơi. Một thủ đoạn khác là tội phạm mạng đánh cắp dữ liệu, giả danh chủ nhà hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ rồi liên hệ với khách qua WhatsApp, thậm chí thông qua hệ thống của Booking.com, để yêu cầu chuyển tiền xác nhận đặt phòng. Ngoài ra, EC sẽ kiểm tra tính minh bạch trong quảng cáo, đặc biệt việc nền tảng có thông báo rõ ràng khi cơ sở lưu trú trả phí để được ưu tiên hiển thị hay không.

Những lo ngại này xuất hiện sau khi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Which? của Anh phát hiện lỗ hổng trong quy trình đăng tin, khi các nhà nghiên cứu có thể tạo tin đăng giả về nơi lưu trú tại số 10 phố Downing, địa chỉ Văn phòng Thủ tướng Anh. Tại Hà Lan, hiệp hội Consumentenbond ghi nhận 200 báo cáo lừa đảo liên quan đến Booking.com trong năm 2025, với tổng thiệt hại khoảng 65.000 euro. Con số này tăng so với 89 báo cáo và 25.000 euro thiệt hại trong năm trước. Tổ chức này cho rằng số vụ thực tế có thể cao hơn do không phải nạn nhân nào cũng trình báo.

Kẻ gian có thể giả danh cơ sở lưu trú để yêu cầu khách chuyển tiền qua tin nhắn hoặc đường dẫn thanh toán giả.

Bản thân Booking.com từng thừa nhận tình trạng lừa đảo trên nền tảng tăng mạnh. Năm 2024, công ty nói với BBC rằng số vụ việc đã tăng 500-900% trong 18 tháng trước đó, đồng thời cảnh báo tội phạm lợi dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh để làm email giả và đường dẫn đặt phòng trông đáng tin hơn. Trước cuộc điều tra mới, doanh nghiệp khẳng định đang tích cực hợp tác với cơ quan quản lý, đồng thời coi an ninh, niềm tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân là những ưu tiên hàng đầu.

Theo DSA, doanh nghiệp vi phạm có thể đối mặt mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm. Tuy nhiên, EC nhấn mạnh việc mở điều tra chưa đồng nghĩa Booking.com đã bị kết luận vi phạm. Tổng giám đốc BEUC Agustín Reyna hoan nghênh động thái này, cho rằng vấn đề cần được xử lý nghiêm túc. Với người dùng, vụ việc cũng là lời nhắc nên kiểm tra kỹ thông tin chỗ nghỉ, xác minh mọi yêu cầu thanh toán qua kênh chính thức và cảnh giác với đường dẫn lạ, kể cả khi tin nhắn có vẻ đến từ đơn vị đã đặt phòng.

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