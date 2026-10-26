Booking.com bị điều tra vì tin đăng giả mạo và nguy cơ lừa đảo trực tuyến

Ủy ban châu Âu (EC) mở cuộc điều tra đối với nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, nhằm làm rõ việc doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn tin đăng gian lận, lừa đảo giả mạo và quảng cáo thiếu minh bạch theo quy định của Liên minh châu Âu (EU) hay không.

Theo EC, cuộc điều tra được triển khai sau khi cơ quan này rà soát sơ bộ và phân tích các báo cáo đánh giá rủi ro do Booking.com cung cấp trong năm nay và ba năm trước đó.

Nội dung điều tra tập trung vào cách nền tảng xử lý các tin đăng giả mạo, bao gồm cơ sở lưu trú không tồn tại, hành vi giả danh để lừa đảo và dịch vụ lưu trú không đáp ứng quy định. EC cũng sẽ xem xét liệu Booking.com đã nhận diện, đánh giá và giảm thiểu đầy đủ những rủi ro mang tính hệ thống phát sinh từ các vấn đề này hay chưa.

Một vấn đề đáng chú ý khác là các vụ lừa đảo phishing, trong đó kẻ gian giả mạo email, tin nhắn hoặc danh tính để đánh cắp thông tin cá nhân. EC sẽ đánh giá nguy cơ các đối tượng lợi dụng dữ liệu đặt phòng và thông tin khách hàng được chia sẻ giữa Booking.com với các cơ sở lưu trú. Ngoài ra, cơ quan này cũng kiểm tra việc các tin đăng trả phí để được ưu tiên hiển thị có được đánh dấu rõ ràng là quảng cáo hay không.

Theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU, các nền tảng trực tuyến lớn có trách nhiệm triển khai biện pháp xử lý nội dung bất hợp pháp và giảm thiểu rủi ro trên hệ thống. Nếu bị xác định vi phạm, doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt lên tới 6% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Về phía Booking.com, đại diện doanh nghiệp cho biết công ty đang tích cực hợp tác với EC. Người phát ngôn khẳng định an ninh, niềm tin và bảo vệ thông tin cá nhân là những ưu tiên hàng đầu, đồng thời cho biết nền tảng sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật và đối tác trong ngành để chống tội phạm mạng, gian lận trực tuyến và bảo vệ khách du lịch.

Henna Virkkunen, quan chức phụ trách lĩnh vực công nghệ của EU, nhấn mạnh người dân châu Âu cần có thể đặt kỳ nghỉ mà không phải lo ngại nguy cơ bị lừa đảo. Bà cho rằng DSA đã quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng trong việc xử lý những rủi ro này và EU cần bảo đảm các nền tảng đặt phòng hàng đầu thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ của mình.