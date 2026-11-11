'Bóng vàng son' - tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng

Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và hưởng ứng Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026.

Gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Thăng Long - Hà Nội, khu phố cổ (36 phố phường) là nơi lưu giữ kho tàng di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú.

Vốn nổi tiếng với truyền thống “Khéo tay hay nghề - đất lề Kẻ Chợ”, Thăng Long - Hà Nội từng là nơi hội tụ, giao thoa văn hóa và kinh tế của nhiều vùng miền, với những nghề thủ công đặc sắc như làm giấy, gốm, kim hoàn, chạm khắc gỗ, dệt, thêu, khảm xà cừ...

Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thùy Dương phát biểu khai mạc trưng bày

Trong dòng chảy ấy, nghề mộc, điêu khắc gỗ và sơn thếp của làng Sơn Đồng tuy không hình thành phố nghề riêng ở khu phố cổ nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay.

Trưng bày “Bóng vàng son” giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển của làng nghề Sơn Đồng, các quy trình kỹ thuật cùng những sản phẩm điêu khắc, sơn son thếp vàng tiêu biểu. Qua đó, công chúng có dịp tìm hiểu những nét đặc sắc của nghề truyền thống và sự hiện diện của các sản phẩm thủ công trong đời sống đương đại.

Một góc trưng bày

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội Ngô Thị Thùy Dương cho biết, chương trình hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống của làng nghề, gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội.

Theo ông Nguyễn Viết Huân, Chi hội trưởng Chi hội nghệ nhân, thợ giỏi xã Sơn Đồng, làng nổi tiếng với nghề tạc tượng thờ có lịch sử lâu đời. Qua nhiều thế hệ, nghệ nhân Sơn Đồng không ngừng hoàn thiện kỹ thuật điêu khắc gỗ, sơn son thếp vàng, tạo nên những sản phẩm hiện diện tại nhiều công trình kiến trúc, di tích nổi tiếng như chùa Tây Phương, chùa Kỳ Đà, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn...

Nghệ nhân, thợ giỏi giới thiệu một số công đoạn chế tác

Tính đến năm 2026, làng nghề Sơn Đồng có hơn 500 hộ duy trì nghề truyền thống, chiếm khoảng 20% tổng số hộ dân trong xã. Mới đây, làng nghề đã gia nhập Mạng lưới Thành phố thủ công sáng tạo toàn cầu...

Ngoài trưng bày, tọa đàm chuyên đề “Tinh hoa mỹ nghệ Sơn Đồng” sẽ diễn ra ngày 14/11, giới thiệu sâu hơn về lịch sử làng nghề, kỹ thuật điêu khắc gỗ, đắp tượng, sơn thếp; nghệ thuật điêu khắc tại đình, đền, chùa Việt Nam và việc ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, quảng bá di sản văn hóa.

Trưng bày giới thiệu quy trình kỹ thuật cùng những sản phẩm điêu khắc, sơn son thếp vàng tiêu biểu của làng nghề Sơn Đồng

Đặc biệt, vào các ngày cuối tuần 14, 15, 21, 22, 28 và 29/11, Ban tổ chức phối hợp với Chi hội nghệ nhân, thợ giỏi xã Sơn Đồng tổ chức các xưởng trình diễn tay nghề. Tại đây, nghệ nhân, thợ giỏi sẽ trực tiếp giới thiệu một số công đoạn chế tác, giao lưu và hướng dẫn du khách trải nghiệm những kỹ thuật phù hợp.