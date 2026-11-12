Bóng rổ Việt Nam áp dụng mức kỷ luật cao nhất với cầu thủ dàn xếp tỷ số

Ngày 12/11, ban tổ chức Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) chính thức lên tiếng sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam một số cầu thủ tham dự VBA mùa giải 2026 để điều tra hành vi đánh bạc thông qua dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao.

Trong thông báo, VBA khẳng định kiên quyết phản đối mọi hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động thể thao, đồng thời cho biết đã báo cáo vụ việc lên Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF). Ban tổ chức cam kết áp dụng mức kỷ luật cao nhất trong phạm vi thẩm quyền đối với những cá nhân được xác định vi phạm, căn cứ Điều lệ giải và quy định pháp luật.

VBA thông báo xử lý dàn xếp tỷ số bóng rổ. Ảnh: VBA

VBA nhấn mạnh những hành vi tiêu cực đi ngược tinh thần thể thao cao thượng, làm tổn hại niềm tin của người hâm mộ, ảnh hưởng đến nỗ lực của các câu lạc bộ và những người làm bóng rổ chân chính.

Bên cạnh đó, ban tổ chức khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin và thực hiện các trách nhiệm liên quan khi được yêu cầu. Tuy nhiên, nhằm bảo đảm tính khách quan và tôn trọng quá trình tố tụng, VBA không bình luận về diễn biến chi tiết của vụ án cũng như danh tính những người liên quan.

Về công tác quản lý, VBA cho biết hệ thống điều hành và chuyên môn của giải đấu, đặc biệt trong mùa giải 2026, được vận hành theo các quy trình nghiêm ngặt.

Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật nội bộ, tăng cường biện pháp kiểm soát và các hệ thống cảnh báo quốc tế nhằm bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công bằng cho những mùa giải tiếp theo.