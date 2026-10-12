Bóng rổ trẻ Lào Cai giành huy chương Vàng tại Giải Vô địch quốc gia U20 năm 2026

Giải Vô địch bóng rổ trẻ quốc gia U20 năm 2026 quy tụ 11 đội bóng với 163 vận động viên đến từ các tỉnh, thành phố, đơn vị trên cả nước. Tham dự giải, đoàn thể thao Lào Cai có 22 thành viên.

Đoàn vận động viên Lào Cai tham dự giải.

Trong thời gian diễn ra giải, các đội bóng đã tranh tài, thể hiện trình độ chuyên môn, kỹ thuật cá nhân, khả năng phối hợp chiến thuật và tinh thần thi đấu đồng đội.

Việc giành huy chương Vàng tại giải đấu là kết quả đáng ghi nhận đối với bóng rổ trẻ Lào Cai, phản ánh quá trình tập luyện nghiêm túc, sự nỗ lực của các vận động viên cùng công tác huấn luyện, chuẩn bị chuyên môn của ban huấn luyện.

Thành tích này không chỉ mang lại niềm vui, niềm tự hào cho thể thao tỉnh nhà mà còn góp phần tạo động lực để các vận động viên trẻ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp thể thao.

Ban tổ chức trao giải cho các đội.

Trong định hướng phát triển thể thao thành tích cao, việc chú trọng đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện và tạo điều kiện cho các đội tuyển tham gia thi đấu tại các giải quốc gia có ý nghĩa quan trọng. Kết quả tại Giải Vô địch bóng rổ trẻ quốc gia U20 năm 2026 là tín hiệu tích cực, góp phần khẳng định tiềm năng phát triển của bóng rổ Lào Cai, đồng thời tạo nền tảng cho việc xây dựng lực lượng vận động viên kế cận, hướng tới sự phát triển bền vững của thể thao tỉnh trong thời gian tới.