Bóng rổ sinh viên mở rộng quy mô, hướng tới đấu trường quốc tế

Tối 11-11, trên sân Thiên Trường (tỉnh Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 2-0, trong trận mở màn Casper Cup 2026. Olaha Mạnh Đức ghi bàn trong ngày ra mắt, trước khi Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng với pha solo và cú cứa lòng đẹp mắt, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.