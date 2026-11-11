Bóng rổ sinh viên mở rộng quy mô, hướng tới đấu trường quốc tế
Sáng 11/11, tại Hà Nội, Giải Bóng rổ Sinh viên Việt Nam lần thứ ba, mùa giải 2026-2027, chính thức được công bố, đánh dấu bước phát triển mới khi lần đầu tiên mở rộng quy mô tổ chức trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là việc bổ sung khu vực miền Trung, đồng thời thiết lập vòng Chung kết toàn quốc, tạo nên hệ thống thi đấu xuyên suốt từ cấp khu vực đến toàn quốc, mở rộng cơ hội tranh tài cho các đội bóng sinh viên.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-ro-sinh-vien-mo-rong-quy-mo-huong-toi-dau-truong-quoc-te-246261111204621672.htm