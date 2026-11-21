Theo lịch thi đấu, nội dung bóng rổ 5x5 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 30.11. Ở nội dung nữ, bảng W quy tụ 6 đội gồm Cần Thơ, Lào Cai, Công an nhân dân, Lâm Đồng, TP.HCM và Hà Nội.

Ban tổ chức họp chuyên môn trước ngày khởi tranh. Ảnh: VBF

Ở nội dung nam, 9 đội được chia thành hai bảng. Bảng A có TP.HCM, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai và Quân đội; bảng B gồm Cần Thơ, Hà Nội, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Các trận đấu mở màn bắt đầu từ 10 giờ ngày 22.11.

Sau khi kết thúc nội dung 5x5, các đội tiếp tục tranh tài ở nội dung 3x3 từ ngày 3 đến 6.12, khép lại chương trình thi đấu môn bóng rổ tại Đại hội.

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và điều kiện tổ chức, ban tổ chức đã triển khai nâng cấp cơ sở vật chất, hoàn thiện sân bãi và lắp đặt hệ thống trang thiết bị kỹ thuật tại nhà thi đấu.

Lịch thi đấu nội dung 5x5 môn bóng rổ tại Đại hội. Ảnh: VBF

Ngày 20.11, cuộc họp chuyên môn kỹ thuật cũng diễn ra với sự tham dự của đại diện 15 đội bóng nam, nữ cùng ban tổ chức. Các bên thống nhất những vấn đề liên quan đến nhân sự, quy chế chuyên môn và tiến hành bốc thăm, xác định các bảng đấu.

Đáng chú ý, ban tổ chức quyết định mở cửa miễn phí, tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp đến nhà thi đấu theo dõi và cổ vũ các đội bóng.

Đây được kỳ vọng sẽ góp phần tạo bầu không khí sôi động, tiếp thêm động lực cho các VĐV trong cuộc tranh tài tại Đại hội.