Bóng rổ, Pickleball Việt Nam thêm cơ hội vươn tầm châu lục
Mới đây, tại Hà Nội, Công ty cổ phần New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, Pickleball năm 2027 và ký kết hợp tác với Asian University Basketball League, PPA Tour Asia và FPT Play. Thông qua những hợp tác này, New Sports hướng tới xây dựng hệ sinh thái thi đấu đồng bộ, kết nối từ phong trào, học đường đến chuyên nghiệp.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-ro-pickleball-viet-nam-them-co-hoi-vuon-tam-chau-luc-24626110621462906.htm