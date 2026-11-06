Bóng rổ, Pickleball Việt Nam thêm cơ hội vươn tầm châu lục

Ngày 6/11 đội tuyển U17 Việt Nam đã có mặt UAE, bắt đầu chuyến tập huấn cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị cho Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026. Đây không chỉ là cơ hội để các cầu thủ hoàn thiện chuyên môn mà còn là dịp để HLV Cristiano Roland đánh giá năng lực từng vị trí, trước khi lựa chọn những gương mặt chính thức góp mặt tại sân chơi thế giới.