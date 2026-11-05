Bóng rổ, pickleball Việt Nam rộng cửa tranh tài ở đấu trường quốc tế

Ngày 5/11, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần New Sports tổ chức lễ công bố kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác với FPT Play, Asian University Basketball League (AUBL) và PPA Tour Asia.

Các thỏa thuận hướng đến mục tiêu mở rộng hệ thống giải đấu trong nước, tạo cơ hội cho vận động viên Việt Nam tranh tài ở đấu trường quốc tế và nâng cao trải nghiệm của khán giả.

Sau gần 5 năm hoạt động, New Sports từng bước xây dựng hệ thống giải đấu dành cho nhiều lứa tuổi và trình độ. Ở môn bóng rổ, đơn vị này hiện tổ chức ba giải chính, gồm Vietnam Students Basketball League (VSBL) dành cho học sinh, Vietnam Collegiate Basketball Championship (VCBC) dành cho sinh viên và Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC) dành cho các vận động viên phong trào và chuyên nghiệp.

Lễ công bố Kế hoạch triển khai bóng rổ, pickleball năm 2027.

Đáng chú ý, năm 2027 đánh dấu bước tiến mới của bóng rổ sinh viên Việt Nam khi New Sports hợp tác với AUBL, giải bóng rổ Đại học Châu Á.

Theo thỏa thuận, New Sports sẽ trở thành đơn vị tổ chức AUBL 2026-2027 Southern Conference (phân khu phía Nam của giải), dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 11/4/2027 tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên một sự kiện thuộc hệ thống AUBL được tổ chức tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác, đội vô địch VCBC sẽ có cơ hội tham dự AUBL, đối đầu với các đại diện đại học trong khu vực. Điều này tạo thêm động lực cho các đội bóng sinh viên, đồng thời mở ra lộ trình phát triển từ giải quốc nội đến sân chơi quốc tế.

Ở môn pickleball, New Sports phát triển các sân chơi phục vụ nhiều nhóm người chơi, từ Vietnam Pickleball Open Cup (VPC) dành cho học sinh đến Giải pickleball Công an nhân dân mở rộng dành cho lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân và các vận động viên khách mời.

Cùng với các hoạt động dành cho cộng đồng, việc đưa PPA Tour Asia lần đầu đến Việt Nam từ năm 2025 mở thêm cơ hội để vận động viên trong nước tham gia hệ thống thi đấu chuyên nghiệp quốc tế trên sân nhà.

Mùa giải 2026 ghi nhận một số thành tích đáng chú ý của pickleball Việt Nam. Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển cùng góp mặt ở chung kết đơn nam PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup. Trong khi đó, Trang Huỳnh tiến từ vòng loại đến chung kết đơn nữ ngay trong lần đầu tham dự hệ thống PPA Tour Asia.

Tại sự kiện ngày 5/11, New Sports và PPA Tour Asia ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2027-2028, với kế hoạch duy trì hai giải đấu mỗi năm tại Việt Nam. So với thỏa thuận một năm trước đây, cam kết kéo dài hai năm giúp các bên chủ động hơn trong công tác tổ chức. PPA Tour Asia cũng cam kết đưa những tay vợt hàng đầu thế giới đến Việt Nam tranh tài.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, New Sports đặt mục tiêu cải thiện trải nghiệm của người hâm mộ. Các giải đấu năm 2027 dự kiến có thêm khu mua sắm, ăn uống, hoạt động giao lưu với vận động viên và những chương trình dành cho cộng đồng.

Để mở rộng khả năng tiếp cận khán giả, New Sports ký kết hợp tác chiến lược về truyền thông và phát sóng với FPT Play. Theo đó, FPT Play sẽ đồng hành trong công tác truyền thông, sản xuất và phát sóng các giải bóng rổ, pickleball thuộc hệ thống New Sports trên nhiều nền tảng.