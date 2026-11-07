Bóng ném Việt Nam thắng lớn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026

Hai chiến thắng trong các trận chung kết tối 6.11 tại Nhà thi đấu thể thao Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan khẳng định vị thế và sự tiến bộ của bóng ném Việt Nam trong khu vực.

Đội nam vô địch thuyết phục. Ảnh: VHF

Ở chung kết nam, các học trò của HLV Tăng Quý Minh thể hiện bản lĩnh và sự ổn định khi vượt qua Philippines với điểm số 35-31.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình thi đấu hiệu quả của đội tuyển trong suốt giải đấu. Đáng chú ý, sau khi giành ngôi á quân ở mùa giải 2025, các tay ném Việt Nam đã tiến thêm một bước, đổi màu huy chương bằng chức vô địch năm nay.

Các cô gái Việt Nam ăn mừng chức vô địch. Ảnh: VHF

Nếu đội nam đánh dấu sự trở lại trên đỉnh cao, đội nữ tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 24-12 trước chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết.

Đây cũng là đối thủ từng bị các cô gái Việt Nam đánh bại trong trận tranh ngôi vô địch năm ngoái. Việc bảo vệ thành công danh hiệu cho thấy sự ổn định về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ của đội tuyển nữ.

Hải đội tuyển bóng ném trong nhà Việt Nam đã có một giải đấu thành công. Ảnh: VHF

Hai chức vô địch là kết quả đáng khích lệ, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho bóng ném Việt Nam ở chặng thi đấu tiếp theo.

Từ ngày 8 đến 10.11, các đội tuyển nam và nữ sẽ tiếp tục tranh tài ở nội dung bóng ném bãi biển tại Chonburi (Thái Lan), hướng đến mục tiêu duy trì thành tích nổi bật tại giải năm nay.