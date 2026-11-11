Bóng ném Việt Nam lập kỳ tích với 4 HCV tại giải Đông Nam Á 2026

Dấu ấn đặc biệt được hoàn tất trong ngày thi đấu cuối 10.11, khi hai đội tuyển bóng ném bãi biển nam và nữ cùng bước lên bục cao nhất. Ở nội dung nữ, với sự góp mặt của Việt Nam, Philippines và chủ nhà Thái Lan, các đội thi đấu vòng tròn hai lượt để xác định thứ hạng.

Đội tuyển bóng ném bãi biển nam Việt Nam (phải) thi đấu ấn tượng để đoạt chức vô địch. Ảnh: VHF

Bằng phong độ ổn định, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã giành vị trí dẫn đầu, qua đó mang về tấm HCV thứ ba cho đoàn.

Trong khi đó, đội tuyển bóng ném bãi biển nam cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi toàn thắng các trận đấu, hoàn tất hành trình chinh phục ngôi vô địch.

Đáng chú ý, lực lượng tham dự hai nội dung bãi biển lần này chủ yếu là các HLV và VĐV thuộc thể thao TP.HCM. Điều đó cho thấy đóng góp quan trọng của địa phương trong việc duy trì và phát triển lực lượng bóng ném quốc gia.

Các cô gái Việt Nam vô địch thuyết phục. Ảnh: VHF

Trước đó, hai đội tuyển bóng ném trong nhà nam và nữ đã sớm mang về hai tấm HCV. Ở chung kết nam, các tay ném Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 35-31, trong khi đội tuyển nữ vượt qua chủ nhà Thái Lan 24-12 để bảo vệ thành công chức vô địch.

Đáng chú ý, chiến thắng trước Thái Lan tiếp tục nối dài thành tích ấn tượng của bóng ném nữ trong nhà Việt Nam với 5 lần liên tiếp đăng quang tại giải vô địch Đông Nam Á.

Hai đội tuyển bóng ném bãi biển Việt Nam đã có một giải đấu thành công. Ảnh: VHF

Đây là minh chứng cho sự ổn định về lực lượng, chất lượng chuyên môn và khả năng duy trì vị thế của đội tuyển qua nhiều mùa giải.

Việc giành trọn 4 HCV là thành tích lần đầu bóng ném Việt Nam đạt được trong một kỳ giải vô địch Đông Nam Á.

Kết quả này tạo cú hích tinh thần quan trọng cho các tuyển thủ trước khi trở về nước tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối tháng 11 tại TP.HCM.