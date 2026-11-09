Bóng ném Việt Nam lập cú đúp HCV ở giải Đông Nam Á

Bóng ném nam và nữ trong nhà Việt Nam đều xuất sắc giành HCV.

Ở nội dung nữ, các học trò của HLV Nguyễn Thanh Tùng tiếp tục duy trì phong độ vượt trội trước chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết với tỷ số cách biệt 4-12 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Nối tiếp thành tích thăng hoa của tuyển nữ, đội tuyển bóng ném nam Việt Nam cũng giành chiến thắng nghẹt thở Philippines 35-31 để chính thức bước lên bục cao nhất.

Hai chức vô địch là bước đệm tinh thần cho Đoàn thể thao Việt Nam với 62 thành viên bước vào tranh tài ở nội dung bóng ném bãi biển diễn ra từ 8 đến 10-11 cũng tại Thái Lan.