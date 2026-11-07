Bóng ném Việt Nam giành cú đúp vô địch Đông Nam Á

Tối 6/11, tại Nhà thi đấu Đại học Thể thao Quốc gia Thái Lan, cơ sở Chonburi, hai đội tuyển bóng ném nam và nữ Việt Nam đã xuất sắc đăng quang tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026, hoàn tất cú đúp Huy chương Vàng ở nội dung bóng ném trong nhà.

Bóng ném Việt Nam giành cú đúp Huy chương Vàng tại giải vô địch Đông Nam Á.

Ở trận chung kết nam, đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines với tỷ số 35-31 để giành chức vô địch. Đây là kết quả có ý nghĩa đối với các tuyển thủ Việt Nam sau khi chỉ giành vị trí á quân tại giải đấu năm 2025 do để thua Thái Lan trong trận chung kết.

Trước đó, đội tuyển nam Việt Nam đã vượt qua Singapore trong trận đấu ngày 5/11 để giành quyền góp mặt ở trận tranh Huy chương Vàng. Đối đầu Philippines ở trận đấu quyết định, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh, giành chiến thắng với cách biệt 4 bàn, qua đó hoàn thành mục tiêu cải thiện thành tích so với giải đấu năm ngoái.

Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khu vực khi đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số cách biệt 24-12 ở trận chung kết.

Đáng chú ý, trước trận đấu quyết định, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng đã vượt qua chính đối thủ Thái Lan với tỷ số 24-17 trong cuộc đối đầu ngày 5/11. Việc tiếp tục đánh bại đội chủ nhà ở chung kết giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á giành được năm 2025.

Tham dự giải năm nay, đội tuyển nữ Việt Nam có 16 tuyển thủ, trong đó có những gương mặt chủ chốt như Nguyễn Thanh Huyền, Trần Hải Yến, Hà Thị Thu Huệ, Hoàng Thị Lan Anh, Đỗ Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Võ Bé Tư.

Giải vô địch Bóng ném Đông Nam Á 2026 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 1 đến 10/11, với các cuộc tranh tài của những đội tuyển trong khu vực. Nội dung bóng ném trong nhà diễn ra từ ngày 2 đến 6/11, trước khi chuyển sang các cuộc thi đấu bóng ném bãi biển.

Bóng ném Việt Nam tham dự giải với 62 thành viên, gồm 4 đội tuyển nam, nữ trong nhà và nam, nữ bãi biển. Lực lượng được tập trung từ nhiều đơn vị thể thao trên cả nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Gia Lai.

Cú đúp Huy chương Vàng ở nội dung trong nhà không chỉ giúp bóng ném Việt Nam hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại giải mà còn tạo động lực cho hai đội tuyển bóng ném bãi biển bước vào tranh tài trong những ngày tiếp theo.