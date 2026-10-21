Bóng ném nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng châu Á: Sự trở lại đáng khích lệ

Diễn ra từ ngày 14 đến 18/10 tại Hong Kong (Trung Quốc), Giải IHF Nations Trophy khu vực 1A châu Á 2026 quy tụ 6 đội tuyển, chia thành 2 bảng. Đội vô địch giành quyền tham dự Giải bóng ném nữ vô địch châu Á 2026 tại Kazakhstan.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam giành Huy chương Đồng.

Nằm ở bảng B cùng Mông Cổ và Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển Việt Nam khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng cách biệt 42-16 trước Mông Cổ. Ở lượt trận tiếp theo, các cô gái Việt Nam tiếp tục vượt qua Đài Bắc Trung Hoa với tỷ số sít sao 21-20, qua đó giành ngôi đầu bảng và tấm vé vào bán kết.

Nếu chiến thắng trước Mông Cổ cho thấy sự vượt trội về chuyên môn, cuộc đối đầu Đài Bắc Trung Hoa lại là bài kiểm tra bản lĩnh. Trước đối thủ liên tục bám đuổi, tuyển Việt Nam vẫn bảo toàn được lợi thế mong manh để kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng.Thử thách lớn hơn đến ở bán kết, nơi Việt Nam chạm trán chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc).

Dù thi đấu nỗ lực và ghi 13 bàn trong hiệp đầu, các tuyển thủ Việt Nam không thể duy trì hiệu quả tấn công sau giờ nghỉ. Đội chủ nhà, với sự nổi bật của Lei Ling Wu, người ghi tới 13 bàn thắng, đã tận dụng cơ hội để giành chiến thắng 23-21.

Thất bại với cách biệt chỉ 2 bàn khiến Việt Nam lỡ cơ hội góp mặt trong trận chung kết. Tuy nhiên, các học trò của ban huấn luyện nhanh chóng vượt qua sự tiếc nuối để tập trung cho trận tranh HCĐ.

Trong cuộc tái đấu Đài Bắc Trung Hoa ngày 18/10, đội tuyển Việt Nam thể hiện bộ mặt thuyết phục hơn. Thay vì phải cạnh tranh từng bàn thắng như ở vòng bảng, các tuyển thủ Việt Nam tạo được cách biệt rõ ràng và giành chiến thắng 25-20.

Với 3 chiến thắng sau 4 trận, tấm HCĐ là phần thưởng xứng đáng cho hành trình thi đấu đầy nỗ lực của đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam.

Bên cạnh thành tích tập thể, Nguyễn Thị Ánh Tuyết là một trong những gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam tại giải.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng ném quốc tế (IHF), Ánh Tuyết ghi tổng cộng 25 bàn thắng, đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn toàn giải, chỉ sau Lei Ling Wu của Hong Kong với 27 bàn. Thành tích này cho thấy khả năng cạnh tranh của các tuyển thủ Việt Nam trước những đối thủ trong khu vực.

Ở trận chung kết, CHDCND Triều Tiên đánh bại Hong Kong 25-22 để lên ngôi vô địch với thành tích toàn thắng, đồng thời giành suất tham dự Giải bóng ném nữ vô địch châu Á 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 23/11 đến 3/12 tại Kazakhstan.

Như vậy, ba vị trí dẫn đầu giải lần lượt thuộc về CHDCND Triều Tiên, Hong Kong và Việt Nam.

Với bóng ném nữ Việt Nam, tấm HCĐ tại Hong Kong mang ý nghĩa đáng khích lệ, đặc biệt trong bối cảnh đội tuyển đang nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh ở đấu trường quốc tế.

Hành trình tại giải cũng đem đến những bài học chuyên môn hữu ích. Hai chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa khẳng định khả năng ứng phó với các đối thủ ngang tầm, trong khi thất bại trước Hong Kong cho thấy đội tuyển cần cải thiện sự ổn định và hiệu quả tấn công ở những thời điểm quyết định.