Bóng ma bán độ âm thầm trở lại đe dọa bóng đá Việt Nam

Vụ án đánh bạc, dàn xếp tỷ số liên quan đến các thành viên CLB Long An vừa bị phanh phui một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn tiêu cực trong bóng đá Việt Nam. Không chỉ xuất hiện ở những trận đấu chuyên nghiệp, nguy cơ bán độ còn hiện hữu tại các giải hạng thấp, nơi nhiều cầu thủ trẻ đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân.

Mới cách đây hơn một năm, 6 cầu thủ của câu lạc bộ Bà Rịa - Vũng Tàu lãnh án tổng cộng 38 năm tù. Câu lạc bộ Phú Thọ bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu ở giải Hạng Nhì 2025 vì dàn xếp tỷ số. Đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy bóng ma tiêu cực trở lại đe dọa bóng đá Việt Nam.

Việc những vụ án bán độ xảy ra ở giải đấu hạng thấp là hiện tượng rất nguy hiểm. Ở độ tuổi 17-20, không ít cầu thủ được các đội V.League cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn họ dễ bị tác động bởi những cám dỗ vật chất và sự lôi kéo từ các đối tượng tiêu cực. Một khi cầu thủ trẻ sa ngã, hậu quả không chỉ dừng lại ở sự nghiệp của từng cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng lâu dài đến nền tảng phát triển của bóng đá Việt Nam.

Trao đổi với VTC News, ông Mai Trung Hải, cựu trưởng đoàn CLB PVF-CAND, phân tích những thủ đoạn lôi kéo cầu thủ trẻ tham gia dàn xếp tỷ số, đồng thời cảnh báo hệ lụy đối với tương lai bóng đá Việt Nam.

Ông Mai Trung Hải (áo xanh, ngoài cùng bên trái).

- Trong vòng chưa đầy 2 năm, đã có những tiêu cực liên quan đến cá độ, dàn xếp tỷ số ở giải hạng thấp của bóng đá Việt Nam bị phanh phui. Mối đe dọa này nguy hiểm thế nào?

Với đội trẻ Công an Nhân dân khi tôi làm từ hạng Ba, đến hạng Nhì thì đội chúng tôi không có tình trạng này. Nhưng cùng giải đấu ấy, tiêu cực vẫn có xảy ra ở nơi khác. Ví dụ đội Phú Thọ bị loại khỏi giải hạng Nhì vì tiêu cực từ giải hạng Nhất.

Đặc thù giải hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba có nhiều cầu thủ trẻ từ đội V.League cho mượn. Rất nhiều cầu thủ trẻ ở lứa tuổi 17-20 được các đội bóng V.League cho đội hạng thấp mượn để có thêm thời gian ra sân. Với quan điểm của tôi, nếu tiêu cực len lỏi và tấn công vào lực lượng này sẽ ảnh hưởng rất lớn, không chỉ đến các cầu thủ mà cho cả tương lai của bóng đá Việt Nam.

Nội bộ đội bóng chỉ cần có một hoặc hai cầu thủ tiêu cực thôi, người ta sẽ có việc lôi kéo đồng đội cùng nhau thực hiện các hành vi xấu. Đồng thời, có những tiêu cực rồi thì các cháu cầu thủ tham gia việc này có điều kiện kinh tế tốt hơn.

Ngược lại, các cầu thủ trẻ lương đang còn thấp và chế độ còn hạn chế. Nhưng khi nhìn vào đồng đội có xe đẹp, điện thoại đẹp còn mình tập tốt nhưng chẳng có gì. Hệ lụy từ đây là các cháu cầu thủ trẻ có thể đua nhau tham gia vào tiêu cực. Không phải ai cũng được giáo dục đầy đủ, không phải ai cũng đủ bản lĩnh. Tiêu cực này ảnh hưởng rất lớn với bóng đá trẻ.

- Phương thức nào thường được dùng để lôi kéo cầu thủ trẻ?

Không phải chỉ giải hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất mà giải U19 và U21 cùng có tiêu cực rồi. Cách thức thì đơn giản thôi, vẫn là dùng tiền. Tôi thì không thể chắc chắn được vì đây chỉ là những điều mình vô tình được biết. Một số cầu thủ quan trọng sẽ bị các đối tượng lôi kéo, cho tiền không phải lúc trận đấu diễn ra.

Chúng sẽ lôi kéo dần dần, có điện thoại mới, quần áo đẹp và được tham gia cuộc chơi. Thực ra, với nhiều cầu thủ trẻ thì không có tiền gì khác ngoài trợ cấp, tự nhiên có điện thoại đẹp và một khoản tiền thì cũng rất dễ sa ngã vào các đối tượng. Các CLB cũng rất khó quán triệt hệt mọi vấn đề, nếu không bản lĩnh là sa ngã.

Danh Ngọc từng là tài năng trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

- Các đội bóng có những cách nào để bảo vệ cầu thủ khỏi mối đe dọa, cám dỗ của tiêu cực?

Thực ra việc đầu tiên không phải kiểm soát mà là giáo dục cầu thủ trẻ. Ban huấn luyện và lãnh đạo phải làm tinh thần, làm cầu thủ trẻ hiểu rằng bóng đá là công việc lâu dài, phát triển chuyên môn mới tạo ra tương lai sự nghiệp. Đồng tiền bẩn chỉ giải quyết chuyện trước mắt, tham gia tiêu cực là hỏng ngay.

Tất cả những việc như kiểm soát điện thoại, đưa nhiều chế tài vào chỉ là phần ngọn. Vẫn cần phải giáo dục liên tục với cầu thủ, đặc biệt cầu thủ trẻ. Cần dạy họ rằng sinh hoạt ra sao, tập luyện thế nào để đạt đến đỉnh cao.

Tác động của nạn dàn xếp tỷ số là vô cùng lớn, đặc biệt nghiêm trọng. Khi nền tảng bóng đá có nhiều cầu thủ trẻ sa đà như vậy, phần gốc ảnh hưởng như vậy thì phần ngọn sau này khó phát triển. Các cháu trẻ chưa thể xác định tương lai, sự cố gắng nỗ lực và tập luyện sẽ bị xem thường khi giá trị mang lại thua cả những người khác.

Khi một cầu thủ trẻ suy nghĩ rằng không cần nỗ lực nhưng vẫn có tiền nhờ các hành vi xấu, cậu ta không có tương lai. Càng nguy hiểm hơn khi suy nghĩ này lây lan sang nhiều cầu thủ khác. Tôi tin rằng phần đông cầu thủ vẫn có suy nghĩ tích cực và bản lĩnh, nhưng không thể xem thường sự cám dỗ của tiêu cực.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.