Bóng hồng Quân y 'cháy' hết mình trên sàn dân vũ

Liên hoan Dân vũ thể thao trong phụ nữ Học viện Quân y năm 2026 diễn ra chiều 19/10, quy tụ 9 đội thi, với gần 200 cán bộ, hội viên đến từ các Hội phụ nữ cơ sở trong toàn Học viện.

Video: Nguyễn Minh

Tại liên hoan, những vũ điệu quy định trong Quân đội cùng các tiết mục tự dàn dựng, được cách tân theo hướng hiện đại, trẻ trung, tạo nên sự đa dạng cho chương trình. Tình yêu quê hương, đất nước, sự gắn kết tập thể và tinh thần lạc quan, yêu đời được gửi gắm qua các phần biểu diễn.

Những bước chân đều nhịp, động tác khỏe khoắn và đội hình được chăm chút mang đến một hình ảnh tươi vui của phụ nữ Học viện Quân y. Trên sân chơi dân vũ, họ thể hiện sự tự tin, nét duyên dáng cùng niềm say mê dành cho âm nhạc.

Điểm hấp dẫn của các màn tranh tài thể hiện rõ nét ở cách các đội kết hợp ý tưởng, trang phục với đội hình và động tác. Dân vũ đòi hỏi từng người bắt đúng nhịp, phối hợp đồng đều để cả tập thể cùng thể hiện trọn vẹn tiết mục. Nét duyên riêng của mỗi bóng hồng áo lính vì thế hòa vào sự ăn ý chung của đội.

Liên hoan diễn ra trong dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, chiến sĩ đến từ các tổ chức quần chúng trong Học viện cũng đã góp thêm không khí hào hứng, sôi nổi cho cuộc tranh tài.

Theo Đại tá Vũ Quyết Thắng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Quân y (Trưởng Ban tổ chức Liên hoan), các tiết mục tham gia liên hoan lần này có chất lượng tốt, để lại nhiều ấn tượng đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh và tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và phụ nữ Học viện Quân y.

Thành công của liên hoan không chỉ thể hiện qua chất lượng biểu diễn hay kết quả của các giải thưởng, mà quan trọng hơn là sự gắn kết giữa các tổ chức Hội, tinh thần giao lưu, học hỏi, sự tự tin của mỗi hội viên và những giá trị tích cực được lan tỏa trong toàn Học viện.

“Đây chính là nền tảng để công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng từng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”, Đại tá Vũ Quyết Thắng chia sẻ.

Liên hoan Dân vũ thể thao nhằm tạo sân chơi cho cán bộ, hội viên phụ nữ Học viện Quân y thể hiện tài năng, sự tự tin và tinh thần đoàn kết tập thể.

Ảnh: Nguyễn Minh

Lãnh đạo Học viện Quân y trao Cờ và Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Liên hoan.