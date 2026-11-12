'Bông hồng lai' sinh năm 2006 gây lo lắng

Theo Entertainment Weekly, màn trở lại của Megan (KATSEYE) trong concert The Wildworld Tour tại Moody Center, Texas (Mỹ) tối 10/11 đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Dù vẫn trong quá trình hồi phục sau chấn động não, nữ thần tượng tiếp tục tham gia biểu diễn cùng các thành viên còn lại.

Trong những video được khán giả chia sẻ, Megan xuất hiện với kính râm tối màu, ngồi trên ghế ở một bên sân khấu trong phần lớn thời gian diễn ra chương trình. Cô chủ yếu đảm nhận phần hát, thỉnh thoảng chuyển động nhẹ theo nhạc, còn ba thành viên Daniela, Lara và Yoonchae thực hiện các động tác vũ đạo như thường lệ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ.

Megan gây tranh cãi khi trở lại sân khấu dù chưa hồi phục sau chấn động não. Ảnh: @katseye.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình, cho rằng môi trường concert với âm thanh lớn, ánh sáng mạnh và tiếng reo hò của hàng nghìn khán giả có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của người bị chấn động não. Một tài khoản đặt câu hỏi vì sao Megan chưa được nghỉ ngơi hoàn toàn, việc để cô biểu diễn trong tình trạng hiện tại là thiếu hợp lý.

Làn sóng chỉ trích sau đó hướng về HYBE x Geffen Records, đơn vị quản lý KATSEYE. Không ít khán giả cho rằng công ty nên ưu tiên sức khỏe của nghệ sĩ, thay vì tiếp tục duy trì lịch trình lưu diễn.

Trước đó, Megan thông báo về tình trạng sức khỏe trên mạng xã hội vào ngày 5/11. Nữ thần tượng cho biết cô bị chấn động não, phải tạm ngừng hoạt động theo khuyến cáo y tế. Sự việc khiến KATSEYE phải hoãn ba concert tại Detroit, Chicago và Minneapolis. Đến ngày 9/11, Megan tiếp tục cập nhật rằng sức khỏe đã cải thiện đáng kể nhưng bản thân vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Megan là thành viên người Mỹ gốc Á của nhóm nhạc nữ toàn cầu KATSEYE. Ảnh: @mega.

Theo nữ ca sĩ, bác sĩ khuyến cáo cô hạn chế vũ đạo, tránh các chuyển động mạnh và nghỉ ngơi giữa những tiết mục khi cần thiết. Megan cũng cho biết phải được đánh giá lại tình trạng sức khỏe trước khi trở lại biểu diễn với cường độ bình thường. "Dù phải biểu diễn theo cách khác so với thường lệ, tôi vẫn rất háo hức khi được gặp người hâm mộ. Cảm ơn mọi người vì tình yêu thương, sự kiên nhẫn và những lời động viên", cô chia sẻ.

Trong đêm diễn tại Austin, Megan trực tiếp bày tỏ niềm vui khi được trở lại sân khấu. Cô gửi lời cảm ơn khán giả vì sự ủng hộ, đồng thời khẳng định bản thân đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

KATSEYE là nhóm nhạc nữ toàn cầu gồm 6 thành viên Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia và Yoonchae, được thành lập bởi tập đoàn giải trí HYBE (Hàn Quốc) và hãng đĩa Geffen Records (Mỹ). Nhóm ra mắt vào tháng 6/2024, sau khi các thành viên được tuyển chọn thông qua chương trình sống còn The Debut: Dream Academy. Hoạt động chủ yếu tại thị trường Mỹ, KATSEYE được đào tạo theo mô hình K-pop nhưng theo đuổi phong cách nhạc pop quốc tế.

Megan Skiendiel (KATSEYE) là người Mỹ gốc Hoa và Singapore, sinh ngày 10/2/2006.