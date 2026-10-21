'Bông hồng lai' Lisa Gouband tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: 'Mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình hơn'

Lisa Gouband (sinh năm 2007) là sinh viên chương trình Cử nhân Khoa học Quản lý (Bachelor of Science in Management) tại Trường Kinh doanh và Quản lý Emlyon business school (Pháp). Khi bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa mong muốn có thể vượt qua chính mình và thể hiện tốt hơn so với những vòng thi trước.

Cô biết ơn trước sự hỗ trợ, tin tưởng của mọi người dành cho mình. Nhưng đồng thời, điều đó cũng tạo cho người đẹp áp lực nhất định: “Bên cạnh đó, mình cũng ý thức được ngoại hình đã có những thay đổi trong suốt những tháng vừa qua. Vì vậy, mình đang cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để lấy lại nguồn năng lượng và sự tự tin. Dù vậy, mình vẫn muốn tận hưởng trọn vẹn chặng đường cuối cùng này và thể hiện phiên bản tốt nhất của chính mình”.

Hoa hậu Việt Nam không chỉ đại diện cho một cuộc thi hay một hình ảnh đẹp. Cô ấy còn đại diện cho đất nước, cho những giá trị mà mình theo đuổi và cho niềm tin của những người đặt kỳ vọng vào mình. Vì vậy, đối với mình, giá trị thực sự của chiếc vương miện không nằm ở ánh hào quang, mà nằm ở những điều người đội chiếc vương miện ấy có thể làm được và những ảnh hưởng tích cực mà cô ấy để lại trong cuộc sống của những người xung quanh.

Sau nhiều tháng đồng hành cùng cuộc thi, sự thay đổi lớn nhất của Lisa Gouband nằm ở sự tự tin, đặc biệt là khi đứng trước đám đông. Trước đây, cô là một người khá nhút nhát và ít nói. Nhờ hành trình Hoa hậu Việt Nam và sự động viên của những người bạn trong cuộc thi, cô đã dần học cách vượt qua nỗi sợ ấy và mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Bông hồng lai” cho biết: “Mình cũng học được cách sống chung và hòa nhập với mọi người. Vốn là người độc lập và quen dành nhiều thời gian cho bản thân, nhưng tại Hoa hậu Việt Nam, tụi mình gần như chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống cùng nhau. Qua từng ngày, trải nghiệm ấy giúp mình cởi mở hơn, xây dựng được những mối quan hệ chân thành và nhận ra rằng, sự hiện diện của những người xung quanh cũng có thể mang đến cho mình rất nhiều điều ý nghĩa”.

Góp mặt tại Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Lisa Gouband tin rằng, vẻ đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình và chúng ta không cần phải hoàn hảo mới có thể truyền cảm hứng cho người khác. Sau nhiều tháng đồng hành cùng cuộc thi, người đẹp dần học cách chấp nhận bản thân, nhận ra giá trị riêng của mình. Cô hiểu rằng, cách chúng ta suy nghĩ, những niềm tin mà chúng ta theo đuổi và những hành động mà chúng ta lựa chọn cũng có thể khiến chúng ta trở nên xinh đẹp hơn, vượt ra ngoài vẻ đẹp ngoại hình.

“Điều quan trọng là luôn chân thành, không ngừng học hỏi và đủ can đảm để sống đúng với con người thật của mình. Đó không còn đơn thuần là một thông điệp Lisa muốn truyền tải, mà đã trở thành một niềm tin mình thực sự thấu hiểu và học cách sống theo”, Lisa Gouband bày tỏ.

Chia sẻ về ý nghĩa của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam, Lisa Gouband xem đó không chỉ là một món đồ quý giá hay một danh hiệu cao quý. Trên hết, đó là biểu tượng của trách nhiệm và cũng là cơ hội để người phụ nữ đội chiếc vương miện ấy có thể lên tiếng cho những vấn đề quan trọng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn và biến sức ảnh hưởng của mình thành những hành động thiết thực. Cô nghĩ rằng, để đội được chiếc vương miện ấy, một người không chỉ cần có nhan sắc hay khả năng diễn đạt tốt, mà còn cần sự trưởng thành, lòng thấu cảm, tinh thần cống hiến và khả năng gánh vác những trách nhiệm đi kèm với danh hiệu.