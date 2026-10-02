'Bông hồng lai' bị thờ ơ ở Hoa hậu Hòa bình?

Tối 1/10, ông Hoàng Nhật Nam, đại diện công ty Sen Vàng, lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh việc đơn vị được cho là không hỗ trợ Emoura Phạm tại cuộc thi Miss Grand International 2026 diễn ra ở Thái Lan.

Theo ông Nam, việc lựa chọn, đào tạo và đưa đại diện Việt Nam tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế là hoạt động được triển khai trong nhiều năm. Đây là quá trình đầu tư dài hạn, từ bản quyền, tổ chức tuyển chọn đến đào tạo, hình ảnh, truyền thông và hậu cần, gắn liền với trách nhiệm, uy tín và định hướng phát triển. Với Emoura Phạm, đơn vị này đã đưa Emoura học tập với các thầy cô, huấn luyện viên về các kỹ năng như ứng xử, trình diễn catwalk và tài năng. Bên cạnh đó, người đẹp cũng được chuẩn bị về trang phục, hình ảnh, make-up...

"Tổ chức cũng đài thọ chi phí cho ê-kíp trang điểm đồng hành cùng cô trong những chặng thi quan trọng tại Thái Lan, bao gồm chi phí ăn ở và đi lại. Về sản xuất nội dung, ê-kíp đảm trách công tác sản xuất, biên tập phim tự giới thiệu, phim tài năng và các video, nội dung phục vụ phần thi trang phục dân tộc, bán kết, chung kết cùng những hoạt động bên lề theo yêu cầu của cuộc thi. Thông tin cho rằng đơn vị chủ quản không có bất kỳ sự hỗ trợ nào dành cho Emoura là không đúng với thực tế. Sự đồng hành cần được nhìn nhận trên toàn bộ quá trình chuẩn bị và thi, thay vì chỉ dựa vào số lượng bài đăng công khai", theo phía Sen Vàng.

Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026. Ảnh: FBNV.

Về ý kiến cho rằng các hoa hậu, á hậu chưa đăng bài ủng hộ Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026, ông Nam cho biết cuộc thi có nhiều hoạt động, các đợt bình chọn xuyên suốt. Việc phân bổ nội dung, lựa chọn thời điểm và huy động sự đồng hành trên từng kênh được ê-kíp cân nhắc theo từng giai đoạn, đặc biệt với những hoạt động quan trọng như trình diễn trang phục dân tộc, bán kết và chung kết.

Phía Sen Vàng cho biết trân trọng ý kiến từ khán giả, tuy nhiên, các quyết định cần được cân nhắc dựa trên quy định của cuộc thi, lịch trình, điều kiện của thí sinh, nguồn lực của đơn vị và những yếu tố thực tế khác. Bên cạnh đó, đơn vị mong quý khán giả thể hiện sự ủng hộ văn minh, tránh các công kích hay suy diễn gây ảnh hưởng tâm lý của Emoura.

"Có những vấn đề hậu trường liên quan đến công tác chuyên môn, bảo mật thông tin cá nhân. Việc không giải thích từng chi tiết trên mạng xã hội không đồng nghĩa công ty không lắng nghe. Chúng tôi lựa chọn trao đổi qua những kênh phù hợp nhằm bảo đảm tính chính xác. Chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm, kỳ vọng và những góp ý chân thành của người hâm mộ xuất phát từ mong muốn Emoura có một hành trình tốt đẹp. Chúng tôi trân trọng tình cảm ấy và không quy kết mọi ý kiến trái chiều là ác ý", đại diện công ty cho biết.

Sau bài đăng của ông Hoàng Nhật Nam, Emoura Phạm cũng có chia sẻ trên trang cá nhân. Người đẹp gửi lời cảm ơn tới ê-kíp, bạn bè và những người đã góp sức hỗ trợ cô trong suốt hành trình vừa qua

"Cảm ơn khán giả, người hâm mộ Việt Nam đã luôn yêu thương, kêu gọi bình chọn, chia sẻ, cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh cho Emoura mỗi ngày. Emoura biết mình may mắn vì trên hành trình này chưa bao giờ đi một mình", cô nói.

Emoura Phạm sinh năm 2000, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh. Năm 15 tuổi, người đẹp sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, California. Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam cao 1,7 m, số đo ba vòng 79-59-92 cm.

Đêm bán kết của Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 7/10, trước khi chung kết được tổ chức vào 10/10.