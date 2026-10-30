'Bóng hồng' của Mr Pips nói bạn trai 'mắc bệnh' mua sắm mỗi khi hưng phấn

Hôm nay (30-10), phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 185 bị cáo tiếp diễn với phần xét hỏi. Trước đó, Tòa dành thời gian cho bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995, bạn gái Mr Pips) khai báo về hành vi giúp sức cho Phó Đức Nam.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips) trả lời thẩm vấn trước tòa.

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Thanh Tâm là bạn gái của Phó Đức Nam và được “ông trùm” giao quản lý tiền, tài sản. Mr Pips và bạn gái đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản, đồng thời phối hợp với mợ của Nam là Nguyễn Thị Thủy sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài 15 bất động sản trên, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD và đưa 141 tỷ đồng để Nam mua vàng. Cáo trạng xác định, hành vi của Nguyễn Thanh Tâm phạm tội “Rửa tiền” với tổng số tiền hơn 384 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại Tòa, bạn gái Mr Pips khai quen Phó Đức Nam vào năm 2017. Sau đó, cặp đôi phát sinh tình cảm và đến thời điểm hiện tại, hai người vẫn yêu nhau. Vẫn theo lời khai của Tâm, Nam đưa cho bị cáo này cất giữ rất nhiều tài sản, chủ yếu là vàng, trang sức và đồng hồ.

Tâm cho biết, khi quen “ông trùm”, bị cáo biết bạn trai tham gia hoạt động trên các sàn chứng khoán. “Bóng hồng” của Nam cho rằng bản thân không có quyền quyết định đối với khối tài sản khổng lồ mà bạn trai đưa mình cất giữ.

“Bị cáo thấy, với năng lực của Nam thì anh kiếm được số tiền như vậy là bình thường”, Tâm khai và cho biết, mỗi khi bạn trai nhờ mua nhà, bị cáo sẽ chi tiền để thực hiện. Số tiền mặt Nam gửi, bị cáo luôn cất trong tủ ở nhà, thường là 44 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

“Ông trùm” Mr Pips bị dẫn giải tới phiên tòa.

Bị cáo Tâm cũng thừa nhận đã mua 15 bất động sản hộ bạn trai, còn các “siêu xe” đều do Nam tự mua. Trong đó, có 4 xe ô tô Nam nhờ bạn gái đứng tên. Năm 2022, Nam cũng nhờ Tâm đứng tên một bất động sản ở Campuchia trị giá 700.000 USD.

Theo lời khai của Tâm, bị cáo này còn tiền ở một số tài khoản nước ngoài, khoảng 3,6 tỷ đồng trong tài khoản bên Australia, 800 triệu đồng trong tài khoản ở Thái Lan. Ngoài ra, về khoản tiền 400.000 USD trong tài khoản ở nước ngoài bị yêu cầu làm rõ, Tâm khai số tiền đó không phải của mình mà là tiền do bạn Nam nhờ mở tài khoản hộ.

Khi Chủ tọa phiên tòa, Thẩm phán Trần Nam Hà đặt câu hỏi: “Bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà trông tiền”, Tâm trình bày bị “bóng hồng” này có làm việc cho công ty nước ngoài và rất nhiều tài sản bị thu giữ là do bị cáo được bạn bè tặng hoặc tự bỏ tiền mua.

Tâm khai, Nam nhờ bị cáo nhận hộ 78 kilorgam vàng do người khác giao đến tận nhà. Nam dặn Tâm để tiền trong thùng caton để đưa cho người giao vàng và bị cáo đã làm theo.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Tâm cho rằng mình chỉ phạm tội “Rửa tiền” với số tiền 50 tỷ đồng. Bị cáo đề nghị được nhận lại số tài sản bị thu giữ với ý do nhiều tài sản trong số đó do bị cáo tự mua.

Trước câu hỏi của Hội đồng xét xử về việc có hóa đơn chứng từ nào chứng minh các tài sản đó là do bị cáo tự mua không, Tâm trình bày: “Các tài sản của Phó Đức Nam cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nên cũng rất khó xác định cái nào Nam tặng”.

Vẫn theo lời khai của bạn gái “ông trùm” Mr Pips: “Nam có một cái bệnh là khi hưng phấn lên mua rất nhiều túi xách, xe cộ, giầy… Bị cáo luôn phải ngăn cản mà không được”.