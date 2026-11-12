Bông hoa ngát hương dưới mái trường Võ Thị Sáu | Người tốt quanh ta | 12/11/2026

LTS: Một đứa trẻ bật khóc, không muốn đến trường chỉ vì không có áo đỏ để đón Giáng sinh. Từ câu chuyện tưởng chừng nhỏ ấy, TS. Nguyễn Minh Chung đặt ra vấn đề đáng suy ngẫm: Vì sao những lễ hội ngoại nhập ngày càng hấp dẫn trong trường học, trong khi nhiều giá trị văn hóa dân tộc vẫn chưa thực sự chạm đến trái tim học sinh?