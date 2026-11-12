Bông hoa ngát hương dưới mái trường Võ Thị Sáu | Người tốt quanh ta | 12/11/2026
Cô giáo Lý Vân Anh là một giáo viên trẻ giàu nhiệt huyết, luôn tận tâm và say mê với nghề. Ban Giám hiệu nhà trường ghi nhận ở cô tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng đổi mới trong từng bài soạn, từng giờ lên lớp, để mỗi bài học thực sự phù hợp với năng lực của học sinh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bong-hoa-ngat-huong-duoi-mai-truong-vo-thi-sau-nguoi-tot-quanh-ta-12-11-2026-246261111134312394.htm