'Bóng hình Macondo' - đối thoại nghệ thuật giữa văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh

Chương trình “Bóng hình Macondo” kết hợp giữa độc tấu piano với các tác phẩm ảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ các nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn” của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez. Ảnh: TTXVN phát

“Bóng hình Macondo” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Trăm năm cô đơn”, một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Colombia Gabriel García Márquez, người được trao Giải Nobel Văn học năm 1982. Câu chuyện về gia tộc Buendía tại ngôi làng Macondo huyền thoại đã trở thành biểu tượng của văn học Mỹ Latinh, khắc họa những suy ngẫm sâu sắc về tình yêu, ký ức, thân phận con người và sự cô độc qua nhiều thế hệ. Kể từ khi xuất bản lần đầu vào năm 1967, tác phẩm đã được dịch ra 45 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.

Lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học nổi tiếng ấy, “Bóng hình Macondo” được hình thành từ ý tưởng của chuyên gia quản lý văn hóa Sonia Ezquerrena, kết hợp ba ngôn ngữ nghệ thuật: văn chương, âm nhạc và nhiếp ảnh. Không đi theo lối chuyển thể hay tái hiện nguyên vẹn nội dung tiểu thuyết, chương trình lựa chọn cách diễn giải giàu tính sáng tạo, để hình ảnh và âm thanh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật, câu chuyện cùng thế giới hiện thực huyền ảo của Gabriel García Márquez.

Trong chương trình “Bóng hình Macondo”, tiếng đàn của María José de Bustos qua những tác phẩm của Chopin, Debussy, Ravel và Brahms sẽ kết hợp cùng các tác phẩm nhiếp ảnh của nghệ sĩ Colombia Óscar Perfer, đưa khán giả khám phá thế giới huyền ảo trong tiểu thuyết "Trăm năm cô đơn" của nhà văn Gabriel García Márquez.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Điểm nhấn của chương trình là bộ ảnh chân dung do nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer thực hiện, lấy cảm hứng từ những nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm “Trăm năm cô đơn”. Với kỹ thuật xử lý ánh sáng mang dấu ấn hội họa cổ điển, các tác phẩm tạo nên những chân dung giàu chiều sâu thị giác, gợi mở thế giới nội tâm cùng sắc thái huyền ảo của các nhân vật văn học.

Khác với một buổi độc tấu piano hay triển lãm nhiếp ảnh thông thường, “Bóng hình Macondo” đặt âm nhạc, hình ảnh và văn chương trong một tổng thể nghệ thuật thống nhất. Trong không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tiếng đàn piano của nghệ sĩ María José de Bustos hòa quyện cùng những bức chân dung của nhiếp ảnh gia người Colombia Óscar Perfer. Âm nhạc dẫn dắt cảm xúc, trong khi hình ảnh khơi gợi những liên tưởng về nhân vật và bối cảnh trong tác phẩm. Hai ngôn ngữ nghệ thuật đan xen, tạo nên trải nghiệm đa giác quan, khi khán giả vừa thưởng thức những tác phẩm piano đặc sắc, vừa chiêm ngưỡng các bức chân dung nghệ thuật và khám phá chiều sâu của một trong những kiệt tác văn học nổi tiếng thế giới.

Từng được giới thiệu tại các không gian nghệ thuật quốc tế, “Bóng hình Macondo” mang đến một hình thức thưởng thức nghệ thuật kết hợp giữa triển lãm nhiếp ảnh và hòa nhạc, trong đó mỗi loại hình đều có tiếng nói riêng, nhưng cùng hướng đến một nguồn cảm hứng văn học.

Là bước khởi đầu của chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đại thi hào văn học García Márquez vào năm 2027, buổi triển lãm - hòa nhạc mang tên “Bóng hình Macondo” mang đến cho công chúng Việt Nam một trải nghiệm gần gũi và mới lạ về thế giới hiện thực huyền ảo, thông qua các bức chân dung của các nhân vật trong sản phẩm.

Óscar Perfer là nghệ sĩ nhiếp ảnh chân dung với phong cách giàu tính hội họa. Ông từng giành giải Portfolio của tạp chí Enfoque Visual (2016), hai lần đoạt giải tại Cuộc thi Nhiếp ảnh quốc gia Casa Sinfin (2014, 2015), được lựa chọn tham gia Slideluck (2014, 2016) và lọt vào vòng chung kết Revela Colombia ba năm liên tiếp (2010 - 2012).

Lấy cảm hứng từ hội họa cổ điển, đặc biệt là các danh họa Rembrandt, Vermeer và Jan Lievens, Óscar Perfer tạo dấu ấn bằng kỹ thuật ánh sáng độc đáo, khiến những bức chân dung mang vẻ đẹp như tranh vẽ. Bộ ảnh "Bóng hình Macondo" của ông đã được giới thiệu tại nhiều quốc gia.

Nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Nghệ sĩ piano María José de Bustos từng theo học tại Nhạc viện San Sebastian (Tây Ban Nha), sau đó là trường Nhạc viện quốc gia Bayonne (Pháp). Bà từng giảng dạy tại Nhạc viện Pamplona (Tây Ban Nha) và tốt nghiệp thạc sĩ piano chuyên nghiệp tại trường Công nghiệp Piano Buenos Aires (Argentina).

Nghệ sĩ María José de Bustos cộng tác với Dàn nhạc Quốc gia Basque (Tây Ban Nha) trong 16 năm. Năm 2000, bà cùng với María José Barandiaran sáng lập ban nhạc song tấu piano BdBduo. Ban nhạc của bà từng độc tấu với nhiều dàn nhạc giao hưởng, biểu diễn tại các thành phố và chương trình hòa nhạc lớn ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á và châu Phi.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình còn có một buổi trình diễn vào tối 10/11, sự hiện diện của "Bóng hình Macondo" tại Nhà hát Hồ Gươm tiếp tục góp phần làm phong phú các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật quốc tế, mang đến cho khán giả Thủ đô cơ hội tiếp cận những hình thức sáng tạo nghệ thuật đa dạng.