Brandon G. sống tại King City, tỉnh Ontario, Canada. Anh thường mua vé Lotto Max và Lotto 6/49 hằng tuần thông qua nền tảng trực tuyến OLG.ca.

Tuy nhiên, Brandon không thường xuyên đăng nhập tài khoản mà chỉ kiểm tra khi nhận email từ đơn vị xổ số. Vì vậy, người đàn ông không biết mình đã trúng giải độc đắc trong khoảng 2-3 tuần.

Tin vui được Brandon phát hiện khi anh đang ngồi trên khán đài theo dõi giải đấu bóng chày có thành viên trong gia đình tham gia. Nhận thấy hộp thư xuất hiện nhiều email từ OLG hơn bình thường, anh ban đầu cho rằng 1 số thư có thể là tin nhắn rác.

Sau khi đăng nhập tài khoản để kiểm tra, Brandon tưởng mình trúng 10.000 CAD, tương đương khoảng 190 triệu đồng. Nhìn kỹ dãy số, anh nhận ra giải thưởng có thêm nhiều số 0 và giá trị thực tế lên tới 10 triệu CAD, khoảng 190 tỷ đồng.

Bỗng dưng trúng số 190 tỷ đồng, việc làm đầu tiên của người đàn ông này khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh minh họa

Do đang ở nơi đông người, Brandon cố giữ bình tĩnh và không để lộ sự phấn khích. Anh chờ đến khi trở về nhà mới thông báo tin trúng số cho vợ.

Cả 2 đều kinh ngạc và chưa thể tin ngay rằng gia đình vừa sở hữu khoản tiền lớn. Brandon cho biết họ chỉ hoàn toàn tin kết quả khi 10 triệu CAD được chuyển vào tài khoản ngân hàng.

Dù khoản tiền có thể thay đổi cuộc sống, Brandon chưa có ý định nghỉ hưu sớm. Anh cho rằng bản thân vẫn còn trẻ, còn nhiều năm làm việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu nên muốn tiếp tục công việc hiện tại.

Trước mắt, Brandon dự định gửi tiết kiệm toàn bộ tiền thưởng. Sau đó, anh sẽ cùng gia đình nghiên cứu phương án đầu tư dài hạn nhằm tạo nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai. Gia đình chưa vội đưa ra quyết định chi tiêu lớn.

Khoản tiền trúng số cũng giúp họ cân nhắc những chuyến đi gắn với sở thích thể thao. Gia đình Brandon muốn tới Mỹ tham quan các sân vận động bóng chày nổi tiếng và đến Edmonton xem đội khúc côn cầu Edmonton Oilers thi đấu, đặc biệt là vận động viên Connor McDavid.

Kỳ nghỉ tại Hy Lạp hoặc Italy cũng nằm trong kế hoạch được cân nhắc. Brandon cho biết tiền thưởng giúp anh giảm áp lực công việc và có thêm thời gian bên gia đình.

Theo OLG, tấm vé trúng giải được mua trên OLG.ca. Với Brandon, trúng số không đồng nghĩa phải lập tức thay đổi lối sống. Anh vẫn đi làm, gửi tiền vào ngân hàng và dành thời gian tính toán những bước tiếp theo.