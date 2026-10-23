Bỗng dưng nhận được 1,2 tỷ đồng, ba người phụ nữ liền báo công an

Ngày 23/10, Công an xã Đăk Tô (Quảng Ngãi) cho biết đã phối hợp với Công an xã Kiên Lương (An Giang) hỗ trợ một phụ nữ hoàn trả 350 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Châu (trú thôn Đăk Tô 4, xã Đăk Tô) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 350 triệu đồng từ một tài khoản lạ, với nội dung giao dịch "Chuyển tiền".

Nhận thấy đây có thể là khoản tiền do người khác chuyển nhầm, chị Châu đã chủ động trình báo công an, đề nghị hỗ trợ tìm chủ sở hữu để trả lại.

Công an xã Đăk Tô hỗ trợ chị Châu hoàn trả 350 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản. Ảnh: C.A

Qua xác minh, Công an xã Đăk Tô xác định người chuyển nhầm là anh Nguyễn Q.Q. (SN 1984, trú xã Kiên Lương, An Giang) nên đã phối hợp với Công an xã Kiên Lương hỗ trợ anh Q. nhận lại tiền.

Trước đó, ngày 16/10, chị Bùi Thị Thanh Vân (trú xã Đình Cương, Quảng Ngãi) cũng đến trụ sở công an trình báo sau khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 450 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

Ngay sau đó, Công an xã Đình Cương tiến hành tra soát, xác định số tiền trên do bà Võ Thị N.A. (SN 1976, trú xã Thọ Phong, Quảng Ngãi) chuyển nhầm.

Công an xã Đình Cương hỗ trợ chị Vân hoàn trả 450 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản. Ảnh: C.A

Làm việc với công an, bà A. cho biết do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản của chị Vân.

Với sự hỗ trợ của Công an xã Đình Cương, bà A. đã hoàn tất thủ tục và nhận lại toàn bộ số tiền.

Cũng trong ngày 23/10, Công an xã Kiều Phú (TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp với người dân trao trả 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm, bảo đảm quyền lợi của người bị mất tiền.

Cơ quan công an hỗ trợ trả lại tài sản cho người chuyển nhầm. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 21/10, Công an xã Kiều Phú tiếp nhận tin báo của chị Vương Thị Thanh Xuân (SN 1973, trú tại địa phương) về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Nhận thấy số tiền trên không phải của mình, chị Xuân đã chủ động trình báo cơ quan công an để xác minh, tìm người chuyển nhầm và hoàn trả tài sản.

Khẩn trương xác minh, Công an xã Kiều Phú làm rõ người chuyển tiền là chị Đặng T.H. (SN 1979, trú xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An). Do sơ suất trong quá trình thao tác chuyển tiền nhanh vào chiều 19/10, chị H. đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của chị Xuân.

Sau khi xác định được người chuyển tiền, Công an xã Kiều Phú phối hợp với chị Xuân liên hệ, hướng dẫn chị H. thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản.

Đến 9h50 ngày 22/10, tại trụ sở Công an xã Kiều Phú, chị Xuân đã trao trả toàn bộ 400 triệu đồng cho chị H.

Nhận lại số tiền lớn sau sự cố chuyển khoản nhầm, chị H. bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước tinh thần trung thực, trách nhiệm của chị Xuân và sự hỗ trợ nhanh chóng, tận tình của Công an xã Kiều Phú.

Hà Nam