Bỗng Dưng Muốn Khóc của Tăng Thanh Hà bất ngờ viral trở lại sau 18 năm

Sau 18 năm kể từ ngày lên sóng, Bỗng dưng muốn khóc bất ngờ trở lại tâm điểm trên mạng xã hội. Một bài đăng trên Threads chia sẻ cảm nhận về bộ phim đã thu hút hơn 800.000 lượt xem cùng hơn 22.000 lượt tương tác, kéo theo hàng loạt bình luận của khán giả thuộc thế hệ từng lớn lên cùng câu chuyện của Trúc và Bảo Nam.

Điều đáng chú ý là sức hút lần này không đến từ một dự án mới hay màn tái hợp được quảng bá rầm rộ. Chỉ từ những đoạn phim cũ, hình ảnh quen thuộc và câu chuyện đã được kể cách đây gần hai thập kỷ, Bỗng dưng muốn khóc lại khiến khán giả bàn luận về chất lượng kịch bản, diễn xuất và cả cách phim truyền hình Việt từng được thực hiện trong những năm 2000.

Sau 18 năm, Bỗng dưng muốn khóc bất ngờ trở lại tâm điểm mạng xã hội, khơi dậy ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Ra mắt năm 2008 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Bỗng dưng muốn khóc xoay quanh Trúc, cô gái mồ côi không biết chữ nhưng sống bằng nghề bán sách cũ, và Bảo Nam, một công tử nhà giàu quen với cuộc sống được gia đình bao bọc. Hai nhân vật gần như đứng ở hai đầu của đời sống, một người thiếu thốn vật chất nhưng giàu nghị lực, người còn lại có tất cả nhưng chưa thực sự hiểu giá trị của cuộc sống.

Điểm khiến bộ phim được nhắc lại nhiều nhất hiện nay nằm ở cách câu chuyện xây dựng hành trình trưởng thành của Bảo Nam. Khi bị gia đình tước bỏ mọi đặc quyền, anh buộc phải rời khỏi cuộc sống giàu sang để tự đối diện với câu hỏi mình là ai khi không còn tiền bạc và sự bảo bọc. Quá trình đó không được kể bằng những bài học đạo lý trực tiếp, mà được thể hiện qua những va chạm rất đời thường với Trúc và những người xung quanh.

Sự kết hợp giữa Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải góp phần tạo nên sức hút lâu dài cho câu chuyện tình cảm của Trúc và Bảo Nam. Ảnh: Threads.

Trong khi đó, Trúc lại là một nhân vật có sự tương phản đặc biệt. Cô không biết chữ nhưng lại bán sách, không được học hành đầy đủ nhưng luôn trân trọng tri thức, sống nghèo khó nhưng giữ lòng tự trọng và sự tử tế. Chính sự đối lập giữa Trúc và Bảo Nam tạo nên phần hấp dẫn nhất của bộ phim, khi người có điều kiện học hành lại phải học cách sống từ một cô gái gần như không có gì trong tay.

Một trong những chi tiết được khán giả hiện tại nhắc lại nhiều là căn nhà của Trúc cùng khoản tiền cô chắt chiu. Khi căn nhà bị tháo dỡ, số tiền tiết kiệm cũng biến mất, khiến những gì cô dành dụm trong thời gian dài gần như trở về con số không. Chi tiết này từng tạo cảm giác đau lòng khi phim phát sóng và đến nay vẫn có khả năng chạm vào cảm xúc của người xem bởi câu chuyện về sự mất mát và giá trị của đồng tiền không hề cũ.

Những hình ảnh cũ của bộ phim tiếp tục được chia sẻ, cho thấy sức sống của một tác phẩm truyền hình đã ra mắt từ năm 2008.

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cũng là lý do Bỗng dưng muốn khóc vẫn giữ được sức sống. Tăng Thanh Hà khi đó hóa thân thành Trúc với vẻ ngoài trong trẻo, cách diễn tự nhiên và nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc. Vai diễn trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, góp phần đưa cô đến danh xưng ngọc nữ của màn ảnh Việt.

Lương Mạnh Hải cũng tạo dấu ấn với hình ảnh Bảo Nam, một công tử nhà giàu ham chơi nhưng không hoàn toàn xấu tính. Sự kết hợp giữa anh và Tăng Thanh Hà tạo nên một cặp đôi được khán giả nhớ lâu, đến mức mỗi lần hai diễn viên hội ngộ sau nhiều năm, những hình ảnh cũ của Bỗng dưng muốn khóc lại được chia sẻ rộng rãi.

Từ câu chuyện về tiền bạc, gia đình đến hành trình trưởng thành, Bỗng dưng muốn khóc vẫn tạo được sự đồng cảm với khán giả hiện tại.

Không chỉ có hai nhân vật chính, dàn diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng cho bộ phim. Hiếu Hiền với vai Hều bán chong chóng mang đến những mảng miếng hài tự nhiên, trong khi Trần Vân Anh gây ấn tượng với Ngọc Diệp, nhân vật từng được khán giả nhớ đến bởi vẻ ngoài sành điệu, cá tính và tính cách đanh đá. Tường Vi cũng để lại dấu ấn với vai Loan, tạo nên nhóm nhân vật phụ có cá tính rõ ràng thay vì chỉ xuất hiện để làm nền cho tuyến chính.

Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống của dàn diễn viên đã thay đổi rất nhiều. Tăng Thanh Hà rời xa màn ảnh trong thời gian dài để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, trước khi gây chú ý với thông tin trở lại trong Hoàng hậu cuối cùng. Lương Mạnh Hải chuyển hướng mạnh hơn sang công việc sản xuất, đạo diễn và sáng tạo nội dung. Hiếu Hiền vẫn hoạt động nghệ thuật, trong khi Trần Vân Anh đã sang Canada sinh sống và Tường Vi tiếp tục gắn bó với màn ảnh.

Sự trở lại của Bỗng dưng muốn khóc cho thấy những tác phẩm được xây dựng bằng nhân vật và cảm xúc vẫn có thể tạo sức hút sau nhiều năm.

Sự viral của Bỗng dưng muốn khóc không đơn thuần là một làn sóng hoài niệm. Khán giả đang tìm lại một bộ phim có câu chuyện dễ hiểu nhưng chứa nhiều vấn đề về gia đình, tiền bạc, lòng tự trọng và quá trình trưởng thành. Trong bối cảnh nhiều khán giả nhận xét phim truyền hình hiện nay thường xoay quanh những mô típ quen thuộc, việc một tác phẩm từ năm 2008 vẫn tạo ra tranh luận cho thấy sức sống của một kịch bản được xây dựng bằng nhân vật và cảm xúc.