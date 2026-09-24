‘Bỗng dưng có lãi’, điều gì đang đến với Hyosung Vina?

Khu vực hóa dầu của Hyosung Vina. Ảnh: DN.

Báo cáo tài chính bán niên của Công ty TNHH Hóa chất Hyosung Vina ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế khoảng 768 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, đảo chiều mạnh so với mức lỗ 1.885 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần báo lãi hiếm hoi của Hyosung Vina kể từ khi hoạt động tại thị trường Việt Nam. Trước đó, Hyosung Vina chỉ báo lãi một lần duy nhất với con số chỉ khoảng hơn 4 tỷ đồng vào năm 2018, cũng là năm công ty được thành lập.

Kết quả kinh doanh tích cực của Hyosung Vina diễn ra trong bối cảnh hoạt động của công ty mẹ tại Hàn Quốc là Tập đoàn Hyosung Chemicals cũng tăng trưởng mạnh.

Riêng quý II/2026, Hyosung Chemicals ghi nhận doanh thu tăng 41% lên 871,3 tỷ won, khoảng 16.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 52% lên 156 tỷ won, khoảng 3.000 tỷ đồng.

Lợi nhuận của Hyosung Vina và Hyosung Chemicals được hỗ trợ bởi sự khan hiếm nguồn cung nhựa PP do xung đột thương mại tại Trung Đông và sự tắc nghẽn tại eo biển Hormuz.

Điều này đẩy giá nhựa PP, sản phẩm hóa dầu của Hyosung, tăng cao trên toàn cầu. Ngoài ra, theo Hyosung Chemicals, khan hiếm nguồn cung còn giúp Hyosung Vina mở rộng thị trường sang một số phân khúc khách hàng tại Nhật và châu Âu.

Một yếu tố khác, việc đẩy mạnh một số sản phẩm phân khúc cao, bao gồm nhiên liệu xe hơi, cũng giúp hệ sinh thái của Hyosung tối ưu hóa biên lợi nhuận.

Trước loạt điều kiện thuận lợi, Hyosung Chemicals cho biết sẽ tiếp tục tiến tới việc tối đa hóa công suất sản xuất hạt nhựa PP cũng như các sản phẩm hóa dầu khác tại Việt Nam.

Dù tình hình khả quan hơn, mức lợi nhuận của Hyosung Vina vẫn khá nhỏ so với khoản lỗ lũy kế doanh nghiệp này đang gánh chịu, lên đến 20.800 tỷ đồng tính đến hết quý II/2026, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Song song với việc liên tục báo lỗ, nợ vay của Hyosung Vina ở mức rất cao, tính đến hiện tại lên đến gần 19.000 tỷ đồng, dù đã giảm mạnh so với con số 30.120 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của công ty lên đến 1,8, giảm mạnh so với con số 56 vào cuối quý II/2025, nhờ vào giảm nợ vay và tăng mạnh vốn chủ sở hữu

Con số lỗ lũy kế cùng khoản nợ ngắn hạn vượt quá hơn 6.500 tỷ đồng so với tài sản ngắn hạn, Hyosung Vina bị kiểm toán viên của đơn vị kiểm toán và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Việt Nam) cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của công ty hóa chất này.

Việc không ngừng tăng vốn thể hiện tính chất của ngành công nghiệp hóa dầu khi yêu cầu đầu tư mạnh tay vào hạ tầng và công nghệ.

Hoạt động đầu tư của Hyosung Chemicals vào ngành công nghiệp hóa dầu tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành này chịu nhiều biến động.

Năm 2018, thời điểm Hyosung Vina được thành lập, các sản phẩm hóa dầu, đặc biệt là hạt nhựa, được đánh giá là có nhiều dư địa tăng trưởng. Tuy nhiên, tiềm năng này trở nên ảm đạm từ năm 2019, khi Trung Quốc bắt đầu tăng mạnh công suất hóa dầu.

Tình hình tiếp tục chịu cú sốc khi đại dịch Covid-19 ập đến, kéo nhu cầu tiêu thụ chạm đáy. Hàng loạt nhà máy hóa dầu trên toàn thế giới bắt buộc phải giảm công suất về mức tối thiểu để “gồng lỗ”.

Sau đại dịch, giá hạt nhựa tiếp tục biến động và chạm đáy trong giai đoạn 2024 – 2025, trong khi nguyên liệu đầu vào tăng giá cao.

Biến động thị trường giai đoạn này mạnh tới mức Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, tổ hợp hóa dầu lớn nhất Việt Nam phải tạm dừng vận hành thương mại chỉ sau khoảng 1 tháng đi vào hoạt động. Gánh nặng chi phí khấu hao và lãi vay làm tác động mạnh vào báo cáo tài chính của công ty mẹ là Tập đoàn SCG (Thái Lan).