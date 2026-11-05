Bóng đen đứng trên nóc bệnh viện nhìn chằm chằm bệnh nhân, Cảnh sát vào cuộc liền rõ sự việc phía sau

Theo The Independent, cảnh sát North Wales và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ North Wales được điều động đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về một người đàn ông mặc bộ trang phục đen có mũ trùm đầu, xuất hiện trên nóc bệnh viện và quan sát khu vực lối vào.

Sự việc xảy ra vào ngày 6/6/2026 tại bệnh viện Ysbyty Glan Clwyd, thuộc thị trấn St Asaph, hạt Denbighshire, xứ Wales.

Người này sau đó được xác định là Leon Gillespie, 26 tuổi, sống tại Deganwy. Đáng chú ý, Gillespie còn bị nhìn thấy cầm một vật dài trông giống lưỡi dao.

Một người đàn ông hóa trang thành “Thần Chết” đã bị phạt 200 bảng Anh vì trèo lên mái bệnh viện, nhìn chằm chằm xuống các nhân viên và khách đến thăm. Nguồn ảnh: Wales News Service

Vụ việc khiến lực lượng chức năng phải huy động 4 xe cảnh sát cùng một phương tiện cứu hỏa đến bệnh viện. Quá trình xử lý kéo dài khoảng 50 phút.

Gillespie sau đó bị truy tố vì hành vi gây phiền nhiễu hoặc làm mất trật tự trong khuôn viên cơ sở y tế thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) mà không có lý do chính đáng.

Tại phiên xét xử ở tòa án Llandudno, người đàn ông này đã nhận tội và bị tuyên phạt tổng cộng 200 bảng Anh.

Ngoài ra, Gillespie còn phải bồi thường 50 bảng Anh và nộp 100 bảng Anh chi phí tố tụng cho Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS).

Đáng chú ý, người đàn ông này cũng thừa nhận hai vụ trộm cắp trước đó. Cụ thể, ngày 26/3, Gillespie lấy số thức ăn và cát vệ sinh dành cho mèo trị giá khoảng 30-40 bảng Anh tại cửa hàng Pets at Home ở Llandudno. Đến ngày 28/5, người này tiếp tục lấy trộm thực phẩm và đồ uống tại siêu thị Sainsbury's ở cùng thị trấn.

Đại diện Hội đồng Y tế Đại học Betsi Cadwaladr cho biết đơn vị áp dụng chính sách không khoan nhượng đối với các hành vi lạm dụng, gây hấn hoặc làm mất trật tự trong khuôn viên bệnh viện.

Trong khi đó, đại diện cảnh sát North Wales xác nhận người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt giữ và truy tố sau sự việc trên nóc bệnh viện. Vụ việc được kiểm soát nhờ sự phối hợp giữa cảnh sát và lực lượng cứu hỏa, cứu hộ địa phương.

Grim Reaper là nhân vật mang tính biểu tượng trong thần thoại phương Tây, thường được hình dung là Thần Chết với bộ áo choàng đen và lưỡi hái, tượng trưng cho cái chết và việc đưa linh hồn người đã khuất sang thế giới bên kia.