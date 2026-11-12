Bóng đen đứng trên nóc bệnh viện nhìn chằm chằm bệnh nhân: Cảnh sát hé lộ sự thực phía sau

Theo thông tin từ The Independent, cảnh sát North Wales cùng lực lượng cứu hỏa và cứu hộ địa phương đã được huy động đến hiện trường sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông mặc trang phục đen, trùm kín đầu, đang đứng trên nóc bệnh viện và nhìn xuống khu vực lối vào.

Vụ việc xảy ra ngày 6/6/2026 tại bệnh viện Ysbyty Glan Clwyd, nằm ở thị trấn St Asaph, hạt Denbighshire, xứ Wales.

Người xuất hiện trên nóc bệnh viện sau đó được xác định là Leon Gillespie, 26 tuổi, cư trú tại Deganwy. Đáng chú ý, trong lúc đứng trên mái nhà, người này còn bị phát hiện mang theo một vật dài có hình dáng giống lưỡi dao.

Tại phiên tòa diễn ra ở Llandudno, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức phạt tổng cộng 200 bảng Anh đối với người đàn ông này. Ảnh Wales News Service.

Sự việc buộc lực lượng chức năng phải điều động 4 xe cảnh sát và một xe cứu hỏa đến bệnh viện để giải quyết. Quá trình xử lý tình huống kéo dài khoảng 50 phút trước khi kết thúc.

Sau đó, Gillespie bị truy tố về hành vi gây mất trật tự, làm phiền trong khuôn viên một cơ sở y tế thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khi không có lý do chính đáng.

Tại phiên tòa diễn ra ở Llandudno, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức phạt tổng cộng 200 bảng Anh đối với người đàn ông này.

Bên cạnh khoản tiền phạt, Gillespie còn phải trả 50 bảng Anh tiền bồi thường và đóng thêm 100 bảng Anh chi phí tố tụng cho Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS).

Đáng chú ý, người đàn ông này cũng thừa nhận hai vụ trộm cắp trước đó. Cụ thể, ngày 26/3, Gillespie lấy số thức ăn và cát vệ sinh dành cho mèo trị giá khoảng 30-40 bảng Anh tại cửa hàng Pets at Home ở Llandudno. Đến ngày 28/5, người này tiếp tục lấy trộm thực phẩm và đồ uống tại siêu thị Sainsbury's ở cùng thị trấn.

Đại diện Hội đồng Y tế Đại học Betsi Cadwaladr nhấn mạnh, bệnh viện duy trì chính sách không khoan nhượng đối với mọi hành vi lạm dụng, đe dọa, gây hấn hoặc làm mất trật tự trong khuôn viên các cơ sở y tế.

Phía cảnh sát North Wales cũng xác nhận người đàn ông 26 tuổi đã bị bắt giữ và truy tố sau khi xuất hiện trên nóc bệnh viện. Tình huống được giải quyết nhờ sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát với đội cứu hỏa và cứu hộ địa phương.

Trong văn hóa phương Tây, Grim Reaper là hình tượng Thần Chết quen thuộc trong thần thoại và văn hóa dân gian. Nhân vật này thường được khắc họa với bộ áo choàng đen trùm kín người, tay cầm lưỡi hái, tượng trưng cho cái chết và vai trò dẫn dắt linh hồn người đã khuất sang thế giới bên kia.