Bóng dáng Tân Hoàng Minh tại thương vụ huy động vốn của Chứng khoán UP

CTCP Chứng khoán UP (UPSC, UPCOM: UPS) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về 676,2 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay giao dịch ký quỹ.

Theo nghị quyết của HĐQT, đợt chào bán được thực hiện theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua ngày 16/3. UPSC dự kiến phát hành hơn 67,6 triệu cổ phiếu cho 2 nhà đầu tư, gồm CTCP Bolt Holdings và ông Chu Tuấn An - Chủ tịch HĐQT công ty.

Trong đó, Bolt Holdings dự kiến mua 62,62 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 93% tổng lượng cổ phiếu chào bán, trong khi ông Chu Tuấn An đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu.

Giá chào bán được xác định ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 21/9 đến trước 11h ngày 21/10/2026. Trường hợp các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán trước thời hạn, HĐQT sẽ quyết định kết quả chào bán căn cứ tình hình thực tế.

Danh sách Nhà đầu tư mua cổ phần của Chứng khoán UP (Ảnh: UPSC).

Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, vốn điều lệ của Chứng khoán UP sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng. Công ty dự kiến giải ngân toàn bộ nguồn vốn này trong năm 2026.

Đáng chú ý, phương án chào bán riêng lẻ hiện tại thay thế kế hoạch huy động vốn được UPSC thông qua trước đó. Tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2025, công ty từng dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu và gần 321 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Tuy nhiên, tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 3/2026, cổ đông đã thông qua việc không tiếp tục triển khai phương án này và chuyển sang chào bán riêng lẻ hơn 67,6 triệu cổ phiếu.

Theo danh sách nhà đầu tư được công bố, Bolt Holdings là bên đăng ký mua phần lớn lượng cổ phiếu phát hành.

Doanh nghiệp này được thành lập ngày 29/2/2024, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đặt trụ sở tại số 11B Cát Linh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.

Khi thành lập, Bolt Holdings có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm ông Đỗ Hoàng Minh sở hữu 80%, ông Đinh Văn Hiệp 10% và ông Cao Tấn Thành 10%. Ông Cao Tấn Thành khi đó đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Đỗ Hoàng Minh - cổ đông sáng lập sở hữu 80% vốn Bolt Holdings tại thời điểm thành lập, là con trai ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Như vậy, sau đợt chào bán, nếu toàn bộ cổ phần được phân phối theo phương án, Bolt Holdings sẽ nắm giữ 62,62 triệu cổ phiếu UPSC. Với quy mô phát hành hơn 67,6 triệu cổ phiếu, lượng cổ phần này chiếm phần lớn số cổ phiếu mới được chào bán.