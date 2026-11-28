Huế chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02

Ngày 27/11, UBND TP Huế cho biết đã chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu La Sơn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02.

Theo Quyết định số 3826/QĐ-UBND ngày 26/11/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu La Sơn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ảnh minh hoạ: AI

Trước đó, dự án đã được UBND TP Huế chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 3/3/2026. Trong quá trình triển khai, thành phố đã phê duyệt hồ sơ mời quan tâm vào tháng 6/2026 và kết quả mời quan tâm vào tháng 9/2026.

Dự án được thực hiện trên khu đất thuộc quy hoạch Khu công nghiệp La Sơn, tại xã Hưng Lộc, TP Huế, với diện tích sử dụng đất khoảng 225ha.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 1.706,9 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 256 tỷ đồng, tương đương 15% tổng vốn đầu tư và đã hoàn thành góp vốn. Phần vốn huy động dự kiến hơn 1.450 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đầu tư.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, việc triển khai Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02 sẽ tuân thủ quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về bố trí quỹ đất, phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm, tính từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất. Nhà đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng cơ bản và đưa công trình vào khai thác trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ khi được giao đất và bàn giao mặt bằng.

Theo hồ sơ, phần lớn diện tích đất triển khai dự án hiện là đất rừng sản xuất, với khoảng 189,64ha, tương đương hơn 84% tổng diện tích. Quỹ đất còn lại bao gồm đất nghĩa trang, đất giao thông, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất sông suối và một phần nhỏ đất ở nông thôn.

Về vị trí, Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02 có lợi thế khi nằm gần nhiều tuyến giao thông quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và kết nối với các khu vực kinh tế lân cận.

Cụ thể, dự án nằm gần cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Quốc lộ 1, Tỉnh lộ 14B và có khả năng kết nối với tuyến La Sơn - Chân Mây. Ngoài ra, khu vực còn có lợi thế từ hệ thống cảng biển Thuận An, cảng Chân Mây, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam theo quy hoạch trong tương lai.

Đối với hệ thống điện, dự án dự kiến sử dụng nguồn cấp từ tuyến đường dây 110 kV hiện hữu. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để xây dựng trạm biến áp 110/22 kV với công suất 2x63 MVA, đồng thời đầu tư đồng bộ mạng lưới điện 22 kV bên trong khu công nghiệp.

Trong thời gian đầu vận hành, nguồn điện sẽ được lấy từ Trạm biến áp 110 kV La Sơn hiện hữu. Công suất cấp điện dự kiến được nâng lên khi nhu cầu sử dụng điện của khu công nghiệp tăng.

Về cấp nước, dự án sẽ sử dụng nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước thành phố Huế, thông qua Nhà máy nước Lộc Bổn đang được đầu tư xây dựng. Nhà máy dự kiến đạt công suất 30.000 m3/ngày đêm vào năm 2030 và nâng lên 60.000 m3/ngày đêm vào năm 2045.

Đáng chú ý, dự án dự kiến xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất khoảng 8.100 m3/ngày đêm. Hệ thống này được quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động, góp phần bảo đảm các yêu cầu về môi trường của khu công nghiệp.

Chân dung doanh nghiệp 7 tháng tuổi đứng sau KCN La Sơn

Dữ liệu Tạp chí Kinh tế Môi trường cho thấy, CTCP Đầu tư Xuất nhẩu khẩu La Sơn thành lập ngày 3/4/2026, có trụ sở tại số 51 Nguyễn Gia Thiều, phường Phú Xuân, TP Huế. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản.

Vốn điều lệ khi thành lập ở mức 260 tỷ đồng, trong đó có 2 tổ chức: CTCP Đầu tư và Phát triển Dragonventures góp 159 tỷ đồng (tương ứng 61,15% vốn), CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Long Việt Nam góp 100 tỷ đồng (nắm 38,46%) và 1 cổ đông cá nhân là ông Phạm Văn Tuấn góp 1 tỷ đồng (tương ứng 0,39%). Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Hoàng Tuấn Trung (sinh năm 1987).

Trong cơ cấu này, Dragonventures đóng vai trò hạt nhân chiến lược nằm trong hệ sinh thái của Dragon Group (Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long) – một tập đoàn kinh tế tư nhân từng ghi dấu ấn qua nhiều dự án bất động sản và đô thị lớn như Thái Bình Diamond City hay chuỗi đô thị Dragon City.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dragonventures tiền thân là CTCP Dragoncons 1, thành lập tháng 4/2018, ngành nghề kinh doanh đăng ký khi thành lập là xây dựng nhà các loại. Vốn điều lệ khi mới thành lập là 20 tỷ đồng, trong đó, bà Vũ Thị Hà nắm 50%, Nguyễn Văn Long nắm 10%, Phạm Ngọc Thắng nắm 5%, Vũ Ngọc Tuyến nắm 25%, Phạm Văn Tuấn nắm 10%. Đại diện pháp luật khi này là ông Vũ Ngọc Tuyên (SN 1954).

Sau đó, Dragoncons 1 được đổi tên thành CTCP Đầu tư và Phát triển Dragonventures. Vốn điều lệ tại thay đổi gần nhất vào 28/5/2026 đạt 565,7 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không được công khai. Đại diện pháp luật/Giám đốc là bà Trần Thị Hoa (SN 1977).

Cổ đông tổ chức thứ 2 là CTCP Đầu tư và Phát triển Thành Long Việt Nam có tiền thân là CTCP Dragonagri 1 thành lập tháng 10/2018, ngành nghề chính là chăn nuôi gia cầm. Vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Thà nắm 80%, Nguyễn Trưởng Thăng nắm 10%, Vũ Ngọc Anh nắm 5%, Vũ Thị Kiều nắm 2,5%, Vũ Ngọc Báu nắm 2,5%. Đại diện pháp luật là Vũ Ngọc Báu (SN 1954).

Tại thay đổi gần nhất vào tháng 1/2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ đạt 160 tỷ đồng. Đại diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Vũ Ngọc Cường (SN 1991). Thông tin về thuế cho thấy, doanh nghiệp có tổng số lao động là 5 người.

Việc Huế chấp thuận nhà đầu tư Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02 mở ra kỳ vọng về một động lực phát triển công nghiệp mới, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Tuy nhiên, với quy mô khoảng 225ha, hiệu quả của dự án không chỉ được đánh giá qua tổng vốn đầu tư hay tiến độ xây dựng hạ tầng, mà còn ở khả năng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong bối cảnh chuyển đổi xanh đang trở thành xu hướng tất yếu, việc đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp cần gắn với quy hoạch sử dụng đất hợp lý, hệ thống xử lý nước thải tập trung, quản lý chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Đây cũng là những yếu tố quan trọng để nâng cao sức hấp dẫn của khu công nghiệp đối với các nhà đầu tư có trách nhiệm, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh các điểm nóng ô nhiễm trong quá trình vận hành. Đối với Khu công nghiệp La Sơn - Khu số 02, việc nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai xây dựng và đưa dự án vào kinh doanh theo tiến độ cần đi đôi với việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu về môi trường. Một khu công nghiệp phát triển hiệu quả không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, người dân và môi trường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển công nghiệp xanh, bền vững tại Huế.