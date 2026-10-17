Bóng đá Việt Nam nhận tin vui từ AFC

Theo danh sách đề cử, VFF sẽ cạnh tranh cùng Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Như vậy, Đông Nam Á có hai đại diện góp mặt trong nhóm ứng viên hạng Kim cương năm nay. Tuy nhiên, đây mới là danh sách đề cử và kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại lễ trao giải.

Bóng đá Việt Nam đã có những thành tích ấn tượng trong thời gian qua

AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19.11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power, Bangkok (Thái Lan). Đây là lần thứ 30 lễ trao giải thường niên của Liên đoàn Bóng đá châu Á được tổ chức, đồng thời đánh dấu lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện sau năm 2017.

Giải thưởng Liên đoàn thành viên xuất sắc nhất năm được chia thành bốn hạng gồm Bạch kim, Kim cương, Vàng và Hồng ngọc. Ngoài Việt Nam và Thái Lan ở hạng Kim cương, Malaysia góp mặt trong danh sách đề cử hạng Vàng, còn Lào được đề cử ở hạng Hồng ngọc.

Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cạnh tranh giải Liên đoàn khu vực xuất sắc nhất năm cùng các liên đoàn Trung Á (CAFA) và Nam Á (SAFF).

Theo kế hoạch, tổng cộng 19 giải thưởng sẽ được trao tại sự kiện, nhằm tôn vinh những đóng góp nổi bật của các liên đoàn, cầu thủ, HLV, tài năng trẻ và những cá nhân có đóng góp cho bóng đá phong trào.

Việc VFF góp mặt trong danh sách đề cử hạng Kim cương là dấu mốc đáng chú ý đối với bóng đá Việt Nam. Dù kết quả vẫn cần chờ công bố chính thức, sự hiện diện này giúp bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội được ghi nhận tại cấp độ châu lục.