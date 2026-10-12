Bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế từ những thành quả hợp tác quốc tế

Không chỉ khẳng định vị thế bằng thành tích trên sân cỏ, bóng đá Việt Nam còn ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác, nâng cao uy tín và vai trò trong các tổ chức bóng đá khu vực, châu lục và thế giới.

Từ thành tích của U17 nữ đến hiệu quả hợp tác quốc tế

Đội tuyển bóng đá nữ U17 đã thi đấu xuất sắc để giành quyền vào Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027

Chiến thắng 2-0 trước U17 nữ Cộng hòa Kyrgyzstan tối 11.10 đã giúp đội tuyển U17 nữ Việt Nam giành quyền tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027. Khép lại vòng loại với ba trận toàn thắng, ghi 28 bàn và không để thủng lưới, thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã cho thấy sự tiến bộ đáng ghi nhận của bóng đá nữ trẻ Việt Nam.

Đáng chú ý có tới 18 cầu thủ trong đội hình của U17 nữ Việt Nam trưởng thành từ lò đào tạo của VFF.

Theo HLV trưởng Okiyama Masahiko, thành tích này là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, sự nỗ lực của các cầu thủ cùng sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đáng chú ý, trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển đã có chuyến tập huấn tại Nhật Bản, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thành công của U17 nữ Việt Nam cũng cho thấy ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, phát triển lực lượng kế cận. Những cơ hội tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, giao lưu và cọ xát với các nền bóng đá phát triển đang góp phần tạo nền tảng để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu cao hơn.

Tiếp nối kết quả tích cực ấy, ngày 15.10 tới đây, theo kế hoạch, VFF sẽ công bố các chương trình phát triển bóng đá nữ với sự tài trợ của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), trong đó có chương trình Magic Moves – Những bước chân nhiệm màu, dành cho các bé gái từ 6 đến 9 tuổi.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đối với việc mở rộng phong trào bóng đá nữ từ lứa tuổi nhỏ, tạo điều kiện để các em được tiếp cận môn thể thao yêu thích, từng bước nuôi dưỡng đam mê và phát hiện những tài năng cho tương lai.

Từ tấm vé dự Vòng chung kết châu Á của U17 nữ đến chương trình dành cho các bé gái, có thể thấy sự kết nối giữa thành tích trước mắt và chiến lược phát triển lâu dài. Trong đó, quan hệ hợp tác với FIFA, AFC và UEFA đang tạo thêm điều kiện để bóng đá Việt Nam tiếp cận các nguồn lực, kinh nghiệm và chương trình hỗ trợ quốc tế.

Trong nhiệm kỳ IX, VFF tiếp tục phối hợp với FIFA trong công tác phát hiện tài năng, đánh giá môi trường bóng đá nghiệp dư và mở rộng tìm kiếm cầu thủ nữ trẻ. Hợp tác với AFC được triển khai thông qua các chương trình đào tạo huấn luyện viên, nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý bóng đá.

Niềm vui của các cầu thủ U17 Việt Nam

Sự đồng hành của AFC và UEFA trong Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam cũng là minh chứng cho việc từng bước chuyển hóa quan hệ đối ngoại thành những hoạt động cụ thể, phục vụ sự phát triển của bóng đá trong nước.

Khẳng định uy tín và vai trò trong bóng đá quốc tế

Cùng với các chương trình hợp tác, vị thế của bóng đá Việt Nam còn được thể hiện qua sự hiện diện ngày càng rõ nét trong các cơ quan điều hành bóng đá quốc tế.

Hiện nay, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm các vị trí Ủy viên Ban Thường vụ AFC, Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC và Ủy viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA nhiệm kỳ 2025 - 2029. Tại Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), ông cũng tham gia công tác điều hành với vai trò Chủ tịch Ban Thi đấu và Ủy viên Ban Tài chính.

Đáng chú ý, tại ASIAD 20 vừa diễn ra ở Nhật Bản, ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được AFC giao nhiệm vụ Trưởng ban điều hành môn bóng đá nam. Đây là lần thứ ba ông đảm nhiệm trọng trách điều hành bóng đá tại ASIAD, sau các kỳ đại hội năm 2014 và 2023.

Việc đại diện bóng đá Việt Nam liên tục được tín nhiệm tham gia những vị trí quan trọng cho thấy sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế đối với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và tổ chức thi đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đón Chủ tịch FIFA đến Việt Nam

Không chỉ có Chủ tịch VFF, nhiều cán bộ bóng đá Việt Nam cũng đang tham gia các ban chức năng của FIFA, AFC và AFF. Trong đó, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú tham gia Ban Futsal và Bóng đá bãi biển AFC; Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú tham gia các ban y học của AFC và FIFA; Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Thanh Hà tham gia các ban chuyên môn về bóng đá nữ của AFF, AFC và FIFA.

Cùng với đó, nhiều cán bộ VFF được AFC công nhận và phân công thực hiện nhiệm vụ giám sát tại các giải đấu quốc tế. Đây là bước tiến đáng chú ý, cho thấy bóng đá Việt Nam không chỉ tham gia thi đấu mà còn từng bước đóng góp vào công tác quản lý, điều hành và phát triển bóng đá khu vực, châu lục.

Những kết quả này cũng phản ánh sự tích lũy về uy tín và năng lực hoạt động của VFF qua nhiều năm. Năm 2023, VFF và cá nhân Chủ tịch Trần Quốc Tuấn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận những đóng góp đối với sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Một dấu ấn đáng chú ý khác trong hoạt động đối ngoại là chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vào tháng 8.2026. Người đứng đầu bóng đá thế giới đã dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời thăm Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF - Bộ Công an và khảo sát dự án sân vận động PVF tại Hưng Yên, có quy mô khoảng 60.000 chỗ ngồi.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu những thành tựu, năng lực tổ chức, hệ thống đào tạo trẻ và định hướng phát triển cơ sở vật chất. Qua đó, mở ra thêm cơ hội trao đổi, hợp tác và tiếp cận các nguồn lực quốc tế.

Tuy nhiên, giá trị của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm ở những chuyến thăm hay sự hiện diện trong các tổ chức bóng đá lớn. Quan trọng hơn là khả năng chuyển hóa uy tín và quan hệ hợp tác thành những chương trình phát triển thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của bóng đá Việt Nam.

Từ thành tích của các đội tuyển, sự hỗ trợ dành cho bóng đá trẻ, bóng đá nữ đến vai trò ngày càng rõ nét trong các tổ chức quốc tế, bóng đá Việt Nam đang cho thấy bước tiến đáng ghi nhận trên hành trình hội nhập. Những kết quả ấy vừa là thành quả của quá trình xây dựng quan hệ hợp tác bền bỉ, vừa tạo thêm nền tảng để bóng đá Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, khẳng định uy tín và vị thế trên đấu trường quốc tế.