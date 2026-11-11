Bóng đá Việt Nam có thêm thủ môn nhập tịch

Ngày 11-11, tại Sở Tư pháp Hà Nội, thủ môn Caruso Minh Khang đã chính thức nhận Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đáng nhớ đối với cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Australia, đồng thời hiện thực hóa mong muốn trở về nguồn cội và gắn bó với quê hương của anh.

Thủ môn Việt kiều Caruso Minh Khang của Thể Công Viettel chính thức nhập quốc tịch Việt Nam

Không giấu được niềm xúc động trong ngày đặc biệt, Caruso Minh Khang chia sẻ Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng trong trái tim mình. Đó là nơi gắn với nguồn cội, gia đình, ngôn ngữ và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

"Với tôi, quốc tịch không đơn thuần là một tờ giấy công nhận. Đó là pháp lý nhưng cũng là trách nhiệm, gắn bó với những giá trị tôi muốn chia sẻ. Tôi muốn được sống và cống hiến cho CLB Thể Công Viettel nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung", thủ môn sinh năm 2004 bày tỏ.

Caruso Minh Khang hạnh phúc bên CLB, người thân và gia đình trong ngày trọng đại của mình

Caruso Minh Khang có tên tiếng Anh là Lawrence Caruso, sinh ngày 15-9-2004 tại Australia. Có mẹ là người Việt Nam, anh mang trong mình hai dòng máu Việt - Australia và trưởng thành tại thành phố Melbourne.

Trước khi trở về Việt Nam thi đấu, Minh Khang được đào tạo trong hệ thống bóng đá trẻ Australia, từng trải qua các học viện và đội bóng như Whittlesea Ranges, Melbourne City và Dandenong City.

Dấu mốc đáng chú ý trong những năm đầu sự nghiệp của thủ môn này là lần được trao cơ hội ra mắt A-League, trong màu áo Central Coast Mariners khi mới 17 tuổi. Đây là trải nghiệm đáng giá với một cầu thủ trẻ, giúp anh sớm làm quen với môi trường bóng đá chuyên nghiệp có tính cạnh tranh cao.

Quãng thời gian thi đấu tại Australia giúp thủ môn Việt kiều được rèn luyện trong môi trường đề cao tốc độ, cường độ vận động và nền tảng thể lực. Dù tuổi đời còn trẻ, anh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều cấp độ thi đấu khác nhau, qua đó tích lũy những kinh nghiệm cần thiết cho con đường phát triển chuyên nghiệp.

Caruso Minh Khang sở hữu chiều cao 1m84, được đánh giá phù hợp với xu hướng thủ môn hiện đại. Bên cạnh khả năng làm chủ khu vực trước khung thành, điểm đáng chú ý của anh là kỹ năng chơi chân tương đối linh hoạt.

Thủ môn sinh năm 2004 có thể sử dụng cả hai chân trong những tình huống luân chuyển bóng, tham gia triển khai lối chơi từ tuyến dưới và giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với sức ép từ đối phương. Đây là những phẩm chất ngày càng được coi trọng trong bóng đá hiện đại, khi thủ môn không chỉ đảm nhiệm nhiệm vụ cản phá mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổ chức tấn công.

Việc chính thức trở thành công dân Việt Nam giúp Caruso Minh Khang có thêm điều kiện để xây dựng tương lai lâu dài tại quê hương. Trước mắt, nhiệm vụ của anh là cạnh tranh vị trí, khẳng định năng lực trong màu áo Thể Công Viettel và tích lũy thêm kinh nghiệm tại môi trường bóng đá Việt Nam.