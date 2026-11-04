Bóng đá Việt Nam có thêm cầu thủ nhập tịch chất lượng

Lawrence Caruso hoàn tất quá trình nhập quốc tịch Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam vừa đón nhận thêm một tin vui khi thủ môn gốc Việt Lawrence Caruso chính thức hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch và mang tên tiếng Việt là Caruso Minh Khang. Sự kiện này không chỉ giúp Thể Công Viettel có thêm một phương án nhân sự chất lượng mà còn mở ra triển vọng bổ sung nguồn lực cho các đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Sinh năm 2004 tại Melbourne (Australia), Caruso Minh Khang sở hữu chiều cao 1m84. Thủ thành 22 tuổi có bố là người Australia gốc Ý, mẹ là người Việt Nam. Trước khi trở về quê mẹ thi đấu tại V-League trong màu áo Thể Công Viettel từ mùa giải 2026/27, anh đã trải qua quá trình đào tạo và phát triển tại nhiều môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Australia.

Caruso từng được rèn luyện tại các học viện Melbourne City và Dandenong City. Đáng chú ý, anh có cơ hội ra mắt giải VĐQG Australia (A-League) trong màu áo Central Coast Mariners khi mới 17 tuổi. Sau đó, thủ môn này tiếp tục tích lũy kinh nghiệm tại Western Sydney Wanderers và Green Gully SC.

Về chuyên môn, Caruso Minh Khang được đánh giá phù hợp với xu hướng thủ môn hiện đại, đặc biệt ở khả năng chơi chân và tham gia triển khai bóng từ tuyến dưới. Phong cách thi đấu chủ động, khả năng phân phối bóng bằng cả hai chân cùng sự bình tĩnh khi chịu áp lực là những điểm mạnh đáng chú ý của thủ thành Việt kiều này.

Việc chính thức trở thành công dân Việt Nam giúp Caruso Minh Khang có thêm điều kiện thuận lợi về mặt tư cách thi đấu tại V-League. Quan trọng hơn, cánh cửa khoác áo ĐTQG Việt Nam cũng được mở ra nếu anh tiếp tục phát triển, duy trì phong độ ổn định và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.