HLV Kim Sang Sik từng có quãng thời gian gắn bó 15 năm với Jeonbuk Hyundai Motors, từ cầu thủ, trợ lý HLV đến người đứng đầu đội bóng. Khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào cuối năm 2020, ông không mất nhiều thời gian để chứng minh năng lực. Jeonbuk vô địch K League 1 năm 2021, sau đó giành Cúp Quốc gia Hàn Quốc năm 2022. HLV Kim Sang Sik còn được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất K League 1 năm 2021, một sự ghi nhận cho mùa giải đầu tiên đầy thành công trên cương vị mới.

Tuy nhiên, bóng đá không có nhiều chỗ cho sự kiên nhẫn khi thành tích đi xuống. Jeonbuk khởi đầu mùa giải 2023 đầy thất vọng, chỉ giành 3 chiến thắng sau 10 vòng đấu, hòa 1 và thua 6 trận, rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, áp lực thành tích và sự bất ổn ngày càng lớn khiến HLV Kim Sang Sik quyết định từ chức vào ngày 4/5/2023. Ông rời đội bóng trong bối cảnh những tiếng nói đòi thay đổi trên băng ghế huấn luyện ngày càng mạnh mẽ.

Bóng đá Việt Nam cần nhìn câu chuyện HLV Kim Sang Sik tại Jeonbuk như một bài học, bởi một cuộc chia tay đôi khi khiến đội bóng đánh mất người mang lại thành công. Ảnh: ASEAN United FC

Điều đáng suy ngẫm là HLV Kim Sang Sik không rời Jeonbuk với một sự nghiệp thất bại. Trước khi đội bóng sa sút, ông từng đưa Jeonbuk đến những danh hiệu quan trọng, từng tạo dấu ấn ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt. Nhưng chỉ một giai đoạn không đáp ứng kỳ vọng đã khiến hành trình 15 năm giữa hai bên kết thúc. Thành tích của ông Kim tại Jeonbuk sau này có thể được nhìn nhận theo nhiều góc độ, nhưng việc một HLV từng vô địch phải ra đi giữa sức ép thành tích cho thấy bóng đá đỉnh cao luôn dễ đưa ra quyết định trong thời điểm cảm xúc lấn át tầm nhìn dài hạn.

Sự nghiệp của HLV Kim Sang Sik sau khi rời Jeonbuk càng khiến câu chuyện trở nên đáng suy ngẫm. Ông đến Việt Nam vào tháng 5/2024 trong bối cảnh đội tuyển cần tìm lại niềm tin sau giai đoạn thất vọng. Không phải mọi thứ lập tức diễn ra thuận lợi, nhưng ông Kim từng bước xây dựng mối quan hệ với cầu thủ, tìm ra cách vận hành phù hợp và đưa tuyển Việt Nam trở lại với những danh hiệu. Chức vô địch ASEAN Cup 2024 là bước ngoặt quan trọng, sau đó là những thành công liên tục, cho thấy năng lực của HLV Kim không thể chỉ được đánh giá qua một vài trận đấu đầu tiên.

Đó là bài học bóng đá Việt Nam cần ghi nhớ. Một HLV cần chịu trách nhiệm về thành tích, nhưng đội bóng cũng cần có sự kiên nhẫn, nhất là khi đã lựa chọn một nhà cầm quân cho kế hoạch dài hạn. Nếu chỉ vì một vài kết quả không tốt mà lập tức hoài nghi, gây áp lực hoặc nghĩ đến chuyện thay đổi, bóng đá Việt Nam có thể tự đánh mất những giá trị đang được xây dựng.

Hợp đồng của HLV Kim Sang Sik chỉ còn thời hạn đến tháng 2/2027, và điều đáng quan tâm lúc này là đội tuyển liệu có thể tiếp tục gắn bó với ông. Hãy chờ xem!